Tp.HCM tổ chức lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng

Đây là hoạt động có ý nghĩa chính trị, lịch sử và nhân văn sâu sắc, thể hiện lòng thành kính, sự tri ân của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân Thành phố đối với các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa" của dân tộc Việt Nam.

Tp.HCM sẽ phân công 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ viếng, truy điệu và an táng; lực lượng Công an Tp.HCM đảm nhiệm nghi thức tiêu binh, đội danh dự và khiêng quách hài cốt liệt sĩ

Theo kế hoạch, Bộ Tư lệnh Tp.HCM phân công 300 cán bộ, chiến sĩ tham gia lễ viếng, truy điệu và an táng; lực lượng Công an Tp.HCM đảm nhiệm nghi thức tiêu binh, đội danh dự và khiêng quách hài cốt liệt sĩ.

Lễ dâng hoa, dâng hương; Lễ viếng và Lễ truy điệu các hài cốt liệt sĩ sẽ bắt đầu từ 7h30 ngày 14/10 tại Công viên văn hóa Lê Thị Riêng.

Sau Lễ truy điệu ngày 14/10/2026, đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng đến Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố. Lộ trình dự kiến: Công viên văn hóa Lê Thị Riêng → đường Trường Sơn → đường Cách Mạng Tháng Tám → vòng xoay Dân Chủ → đường Cách Mạng Tháng Tám → đường Điện Biên Phủ → cầu Sài Gòn → đường Võ Nguyên Giáp → Xa lộ Hà Nội → Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố.

Ban tổ chức đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương và Ban Chỉ huy quân sự các xã, phường trên địa bàn có tuyến đường đoàn xe đưa hài cốt liệt sĩ đi qua, tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân sinh sống hai bên đường ra đứng tại khu vực vỉa hè để tiễn biệt các Anh hùng liệt sĩ. Trân trọng kính mời Nhân dân trên các tuyến đường đoàn đi qua cầm nhành hoa trắng, thành kính tiễn đưa 731 liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng.

Hài cốt liệt sĩ được bảo quản, canh giữ nghiêm ngặt.

Đến 10h cùng ngày, lễ An táng hài cốt liệt sĩ sẽ diễn ra tại Nghĩa trang Liệt sĩ Thành phố, đường Song Hành Xa lộ Hà Nội (Khu phố 7, phường Long Bình, Tp.HCM).

Buổi lễ dự kiến có khoảng 1.000 đại biểu, cán bộ, chiến sĩ và đại diện các cơ quan, đoàn thể tham dự, trong đó có 200 đại biểu từ các cơ quan, đơn vị, nhân chứng và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ, Australia tại Tp.HCM.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh HTV9; phát thanh trực tiếp trên kênh VOH FM 99.9 MHz và trên các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh từ 08h00 đến 10h00 ngày 14/10/2026.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Ban Chỉ đạo Quân khu 7 về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Ban Chỉ đạo Tp.HCM đã kết nối các nguồn tư liệu, tìm kiếm nhân chứng, khảo sát, xác minh và ứng dụng trang thiết bị hiện đại trong quá trình tìm kiếm tại công viên Lê Thị Riêng.

Theo Bộ Tư lệnh Tp.HCM, từ ngày 23/6 đến hết ngày 5/10, các lực lượng đã phát hiện, quy tập 731 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 307 bộ kèm di vật, như lọ dầu gió, lược, dây chuyền, nhẫn, thắt lưng, bình tông, dép cao su, tăng võng và vũ khí.

Trong số này, 698 bộ hài cốt được phát hiện, quy tập riêng lẻ; 33 bộ được tìm thấy tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí ở khu A và 6 vị trí ở khu B).

Do chiến tranh kéo dài và điều kiện chiến đấu ác liệt, phần lớn hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính, quê quán.

Ban Chỉ đạo 515 Tp.HCM, Quân khu 7 khẳng định sẽ tiếp tục triển khai công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ, không bỏ qua bất kỳ cơ hội hay phương pháp nào để tìm lại những người đã hy sinh trong chiến tranh, hướng tới xác định danh tính, đưa các liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.