Nhìn lại hành trình chung khảo của 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

Chung khảo là dấu mốc trưởng thành của thí sinh

Phát biểu khai mạc, nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 nhấn mạnh, điều được chờ đợi tại Vòng chung khảo không chỉ là những màn trình diễn đẹp, mà quan trọng hơn là sự trưởng thành của các thí sinh sau hành trình cùng BTC học tập, trải nghiệm và khám phá nhiều miền đất nước.

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức Hoa hậu Việt Nam 2026 phát biểu khai mạc.

Theo nhà báo Phùng Công Sưởng, chủ đề “Miền Hương Sắc” của cuộc thi đã được cụ thể hóa qua những câu chuyện, trải nghiệm và dấu ấn của các thí sinh. Cuộc thi không tìm kiếm những cô gái giống nhau, mà trân trọng màu sắc, cá tính và câu chuyện riêng của từng người. Vì vậy, Chung khảo vừa là vòng tuyển chọn, vừa là dịp đánh giá quá trình phát triển của mỗi thí sinh.

"Từ nhiều miền đất nước, 53 thí sinh Hoa hậu Việt Nam đã cùng đi qua hành trình dài của nhan sắc, văn hóa, trí tuệ, cống hiến. Tối nay, trên sân khấu Chung khảo toàn quốc tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng, thành phố Hải Phòng, điều chúng ta mong chờ không chỉ là những màn trình diễn đẹp, mà là được nhìn thấy mỗi thí sinh đã trưởng thành ra sao sau những tháng ngày cùng sống, cùng học, cùng đi và cùng trải nghiệm qua nhiều miền đất nước.

Từ Thành phố Hải Phòng, chúng ta cùng tin rằng, các thí sinh sẽ được tiếp thêm những nguồn năng lượng tích cực, thêm tự tin và vững vàng bước tiếp trên hành trình chạm vào chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam năm 2026 tại đêm chung kết vào đầu tháng 11", nhà báo Phùng Công Sưởng chia sẻ.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 duyên dáng trong tà áo dài truyền thống.

Bên cạnh các phần trình diễn, thí sinh trải qua vòng phỏng vấn kín, chấm mặt mộc và trả lời câu hỏi về bản thân, gia đình, văn hóa, xã hội. Những nội dung này giúp Ban Giám khảo có thêm cơ sở đánh giá toàn diện về nhan sắc, trí tuệ, cá tính và nhận thức của từng người.

Một trong những điểm nhấn của đêm Chung khảo là phần trình diễn áo dài với bộ sưu tập “Dọc miền di sản” của nhà thiết kế Đặng Thị Ngọc Hân - Hoa hậu Việt Nam 2010. Qua những thiết kế lấy cảm hứng từ văn hóa, cảnh sắc và di sản các vùng miền, 53 thí sinh góp phần lan tỏa vẻ đẹp của tà áo dài Việt Nam.

Đặc biệt, bộ sưu tập có những thiết kế lấy cảm hứng từ hoa phượng đỏ, biểu tượng gắn liền với Hải Phòng. Sắc đỏ được đưa vào trang phục như dấu ấn của thành phố đăng cai, kết nối thời trang với bản sắc văn hóa địa phương.

Sau phần trình diễn áo dài, các thí sinh tiếp tục thể hiện vẻ đẹp hình thể qua phần thi áo tắm.

Điểm nhấn đặc biệt của chương trình là sân khấu ngoài trời được dàn dựng trực tiếp trên biển - thiết kế độc bản và lần đầu tiên xuất hiện tại đây trong khuôn khổ một chương trình văn hóa - sắc đẹp quy mô quốc gia. Là Nhà tài trợ Kim cương đồng thời là đơn vị đăng cai, Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng mang đến không gian tổ chức quy mô lớn với quảng trường biển có sức chứa lên tới 20.000 người. Không chỉ tạo nên dấu ấn cho đêm Chung khảo, địa điểm này còn cho thấy tiềm năng tổ chức các sự kiện văn hóa, giải trí và thể thao quy mô lớn, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đồ Sơn nói riêng và Hải Phòng nói chung.

Sân khấu Chung khảo được thiết kế hướng ra biển Đồ Sơn, kết hợp các khối kết cấu hiện đại với đường nét mềm mại, hài hòa cùng cảnh quan biển trời. Không gian mở mang đến điểm nhấn thị giác cho chương trình, đồng thời làm nổi bật lợi thế cảnh quan của Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng.

Các thí sinh Hoa hậu Việt Nam thể hiện phong thái trên sân khấu trong trang phục dạ hội.

Từ kết quả đánh giá xuyên suốt cuộc thi và phần thể hiện trong đêm Chung khảo, Ban Giám khảo lựa chọn Top 25 bước tiếp vào Chung kết toàn quốc. Trong đó, một suất dành cho thí sinh có lượt bình chọn hợp lệ cao nhất trên cổng bình chọn chính thức; 24 suất còn lại do Ban Giám khảo quyết định.

Danh sách top 25 thí sinh vào Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026: Vũ Hồng Hạnh, Nguyễn Yến Trang, Trần Xuân Khánh Linh, Lê Phương Nghi, Gouband Lisa, Nguyễn Hồng Hạ Nghi, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên, Phạm Vân Hà, Đinh Hoàng Gia Linh, Đinh Diệu Anh, Đặng Thị Ngọc Lan, Phạm Lê Ái Linh, Nguyễn Thục Uyên Nhi, Hoàng Thị Hà Phương, Nguyễn Thị Kim Châu, Vũ Thị Khánh Vi, Nguyễn Thái Anh Thư, Tạ Thị Hoa, Trịnh Ngọc Huyền, Nguyễn Thị Hoa, Bùi Minh Phương, Bùi Mai Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Thị Thúy Linh và Mai Thị Yến Nhi.

Bồi đắp văn hóa, lan tỏa tinh thần cống hiến

Trước đêm Chung khảo, 53 thí sinh đã tham gia chuỗi hoạt động đào tạo và trải nghiệm tại nhiều địa phương- đây là một điểm đặc biệt của cuộc thi năm nay. Tại Lai Châu, các thí sinh đã được tìm hiểu lịch sử, văn hóa, cảnh quan và đời sống đồng bào các dân tộc vùng Tây Bắc; đồng thời, trực tiếp tham gia dự án nhân ái tại các điểm trường thuộc Trường Mầm non Tả Lèng, góp sức xây dựng và trao tặng những hạng mục thiết thực cho trẻ em vùng cao.

Sân khấu được thiết kế hoành tráng.

Tại Hải Phòng, hành trình tiếp nối với hoạt động dâng hương, tìm hiểu về cuộc đời và di sản của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm. Những trải nghiệm thực tế góp phần mở rộng hiểu biết, nuôi dưỡng cảm xúc và nâng cao ý thức trách nhiệm cộng đồng của các thí sinh.

Vì vậy, với cuộc thi năm nay, các thí sinh được đánh giá xuyên suốt quá trình dự thi, dựa trên bốn giá trị Nhan sắc - Văn hóa - Trí tuệ - Cống hiến, thay vì chỉ qua một đêm Chung khảo.

Chung khảo toàn quốc khép lại chặng tuyển chọn quan trọng tại Khu Du lịch Quốc tế Đồi Rồng, mở ra hành trình cuối cùng của Top 25 trước đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Sự kết hợp giữa một sân khấu hướng biển và các hoạt động tôn vinh văn hóa góp phần tạo dấu ấn cho cuộc thi, đồng thời quảng bá hình ảnh du lịch Đồ Sơn, Hải Phòng tới công chúng.