Các địa phương khẩn trương chuẩn bị các điều kiện phục vụ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026

Hội chợ Du lịch Tây Bắc 2026 khẩn trương hoàn thiện các hạng mục

Tại Quảng trường Gold Field, phường Nghĩa Lộ, công tác chuẩn bị Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP đang được khẩn trương triển khai.

Đến nay, các khung gian hàng, cổng hội chợ cơ bản đã được lắp dựng; công tác trang trí và hoàn thiện các hạng mục tiếp tục được thực hiện theo kế hoạch.

Tại Quảng trường Gold Field, phường Nghĩa Lộ, cổng Hội chợ Du lịch Tây Bắc năm 2026 đã được lắp dựng.

Diễn ra từ ngày 15 đến 21/10, hội chợ là một trong những hoạt động điểm nhấn của Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, góp phần quảng bá tiềm năng du lịch, giới thiệu sản phẩm đặc trưng, tăng cường liên kết và xúc tiến thương mại giữa Lào Cai với các địa phương vùng Tây Bắc.

Theo kế hoạch, hội chợ gồm 4 không gian chính: Sân khấu và các hoạt động trình diễn; quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng và xúc tiến, quảng bá du lịch với quy mô dự kiến 65 gian hàng; trưng bày “Sắc màu văn hóa Tây Bắc” với 14 gian hàng.

Không gian “Sắc màu văn hóa Tây Bắc” có sự tham gia của 7 xã, phường gồm: Nghĩa Lộ, Trung Tâm, Cầu Thia, Liên Sơn, Văn Chấn, Tú Lệ và Mù Cang Chải, với các hoạt động giới thiệu văn hóa truyền thống, biểu diễn nghệ thuật dân gian và quảng bá bản sắc văn hóa các dân tộc.

Điểm nhấn của hội chợ còn có hoạt động ẩm thực “Lào Cai - Chạm đỉnh vị giác” năm 2026, với các nội dung trình diễn chế biến, giới thiệu, đánh giá và tôn vinh những món ăn, mâm cơm đặc sắc của đồng bào các dân tộc.

Thông qua các hoạt động trưng bày, quảng bá và trải nghiệm, hội chợ được kỳ vọng tạo cơ hội kết nối doanh nghiệp, đơn vị lữ hành, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm OCOP, thúc đẩy phát triển du lịch và nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến Mường Lò.

Tăng cường kiểm tra phòng cháy, chữa cháy tại các cơ sở lưu trú, dịch vụ

Chiều 11/10, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy tại một số cơ sở lưu trú, dịch vụ ăn uống trên địa bàn phường Nghĩa Lộ và phường Trung Tâm, nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ, đảm bảo an toàn trong dịp Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026.

Lực lượng chức năng tuyên truyền, phổ biến kiến thức về phòng cháy, chữa cháy; hướng dẫn chủ cơ sở và nhân viên cách sử dụng các phương tiện, thiết bị chữa cháy tại chỗ, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ ban đầu và thoát nạn khi xảy ra sự cố.

Các địa điểm được kiểm tra gồm Khu nghỉ dưỡng Minh Anh Bamboo, Trung tâm sự kiện Hưng Vân và Khu trải nghiệm Golden Field.

Nội dung kiểm tra tập trung vào tình trạng hoạt động của thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy; hệ thống điện tại khu vực phòng ngủ, aptomat tổng và các điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy trong quá trình kinh doanh dịch vụ.

Đoàn kiểm tra tình trạng hoạt động của các thiết bị, phương tiện phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở.

Thông qua kiểm tra, lực lượng chức năng đánh giá đúng việc chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy; kịp thời phát hiện nguy cơ mất an toàn để hướng dẫn, đôn đốc khắc phục; đồng thời nâng cao ý thức, trách nhiệm của chủ cơ sở và nhân viên trong công tác phòng ngừa cháy, nổ.

Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc” diễn ra từ ngày 15/10 đến hết tháng 10/2026. Lễ khai mạc được tổ chức lúc 20 giờ ngày 16/10 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ, với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật đặc biệt “Xòe Thái - Trọn một vòng yêu” và màn đại Xòe có sự tham gia của 2.026 nghệ nhân, diễn viên cùng nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và du lịch đặc sắc.

Trước dự báo lượng du khách tăng cao trong dịp lễ hội, việc tăng cường kiểm tra các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở lưu trú, dịch vụ góp phần hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân và du khách cũng như công tác phục vụ lễ hội diễn ra an toàn, thuận lợi.