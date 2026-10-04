'Trại buôn người' vượt 270 tỷ đồng sau 10 ngày ra rạp

'Trại buôn người' xoay quanh Ny (Steven Nguyễn) trong hành trình tìm cách cứu em gái bị cuốn vào đường dây lừa đảo xuyên biên giới. (Nguồn: ĐPCC)

Theo số liệu Box Office Vietnam vừa cập nhật, riêng ngày 4/10, tính đến 18h20, phim thu hơn 33 tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu doanh thu phòng vé.

Ra rạp từ ngày 25/9, Trại buôn người liên tục thiết lập các cột mốc doanh thu đáng chú ý: 20 tỷ đồng sau ngày đầu tiên, 50 tỷ đồng sau hai ngày, hơn 100 tỷ đồng sau khoảng 3,5 ngày và 200 tỷ đồng sau 8 ngày.

Với tốc độ này, tác phẩm đã trở thành một trong những phim Việt đạt mốc 200 tỷ đồng nhanh nhất trong năm 2026, chỉ sau Thỏ ơi!!! của đạo diễn Trấn Thành.

Phim do Toni Dương Bảo Anh đạo diễn, với kịch bản của Mèo Bích Trang, xoay quanh Ny (Steven Nguyễn) trong hành trình tìm cách cứu em gái bị cuốn vào đường dây lừa đảo xuyên biên giới.

Sau khi tìm đến nơi giam giữ các nạn nhân, Ny và người bạn thân cũng bị bắt làm nô dịch trong một sào huyệt lừa đảo. Tại đây, họ cùng các nạn nhân và trinh sát nằm vùng tìm cách chống trả và trốn thoát.

Bộ phim khai thác những chiếc bẫy mang danh “việc nhẹ, lương cao”, đồng thời khắc họa quá trình các nạn nhân bị tước bỏ danh tính, biến thành những con số và bị bóc lột.

Bên cạnh các cảnh hành động, tác phẩm đặt trọng tâm vào tình thân, khát vọng tự do và phẩm giá của những người bị đẩy vào đường dây buôn người.

Đáng chú ý, bộ phim mất khoảng 5 năm để hoàn thiện, với sự tham gia của hơn 10.000 diễn viên và thành viên đoàn phim.