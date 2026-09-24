Đánh thức tốc độ sạc 15 phút của iPhone 18 Pro/Pro Max

Để iPhone 18 Pro/Pro Max sạc 50% pin chỉ trong khoảng 15 phút cần chọn đúng củ sạc.

Muốn khai thác tốc độ sạc mà Apple công bố, bộ tiếp hợp nguồn phải đáp ứng đồng thời ba yêu cầu: công nghệ AVS, công suất từ 60W và giao thức USB PD 3.2. Một củ sạc công suất cao nhưng thiếu công nghệ tương thích chưa chắc đã giúp chiếc iPhone mới phát huy tối đa khả năng sạc nhanh.

Ngoài bộ tiếp hợp nguồn chính hãng Apple, Mazer PrestigeGaN 60W kết hợp công nghệ AVS, công suất 60W và giao thức USB PD 3.2 trong một thiết kế nhỏ gọn.

Mazer PrestigeGaN 60W sở hữu bộ thông số hướng đến hiệu suất, tính linh hoạt và trải nghiệm sử dụng hằng ngày.

Công nghệ AVS, cho phép củ sạc điều chỉnh điện áp đầu ra linh hoạt. Kết hợp cùng giao thức USB PD 3.2 và công suất tối đa 60W, PrestigeGaN 60W được thiết kế để đáp ứng yêu cầu sạc nhanh của iPhone 18 Pro/Pro Max.

Bên cạnh công nghệ sạc, Mazer còn chú trọng tối ưu thiết kế và hiệu suất chuyển đổi năng lượng. Sản phẩm ứng dụng vật liệu bán dẫn GaN7 thế hệ mới, giúp thu gọn kích thước so với các bộ sạc silicon truyền thống, hướng đến hiệu suất chuyển đổi năng lượng lên đến 95%. Nhờ đó, người dùng có thể mang theo củ sạc khi đi làm, công tác hoặc du lịch.

Hãng còn tích hợp công nghệ Dynamic Power Boost, cho phép củ sạc cung cấp công suất lên đến 60W khi thiết bị cần, kết hợp khả năng điều chỉnh điện áp linh hoạt để tối ưu quá trình cấp nguồn.

Không chỉ phục vụ riêng iPhone, Mazer PrestigeGaN 60W còn được trang bị đồng thời một cổng USB-C và một cổng USB-A, cho phép sạc hai thiết bị cùng lúc. Hệ thống Smart Adaptive Charging hỗ trợ phân phối công suất phù hợp khi sử dụng đồng thời hai cổng.

Với mức giá dự kiến chỉ xấp xỉ một nửa so với bộ tiếp hợp nguồn tương ứng của Apple, Mazer PrestigeGaN 60W hướng đến người dùng muốn tiếp cận công nghệ sạc mới mà vẫn tối ưu chi phí.

Việc Apple đưa AVS trở thành một trong những yêu cầu để khai thác tốc độ sạc nhanh trên iPhone 18 Pro/Pro Max cho thấy một bước chuyển đáng chú ý của thị trường phụ kiện: từ cuộc đua công suất thuần túy sang bài toán tối ưu khả năng tương thích, hiệu suất và quản lý nguồn điện.

AVS (Adjustable Voltage Supply) là cơ chế cho phép củ sạc điều chỉnh điện áp đầu ra linh hoạt theo nhu cầu thực tế của thiết bị. Với iPhone 18 Pro/Pro Max, việc kết hợp AVS, USB PD 3.2 và bộ tiếp hợp nguồn từ 60W là điều kiện quan trọng để đạt tốc độ sạc nhanh mà Apple công bố.