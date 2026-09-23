Apple và tham vọng cách mạng hóa iPhone 20: Tấm nền không viền đến viên pin silicon 6.000 mAh

Dù bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max chỉ vừa mới chính thức mở bán, sự quan tâm của giới công nghệ quốc tế đã nhanh chóng hướng về cột mốc năm 2027. Thay vì duy trì chu kỳ đặt tên tuần tự với phiên bản iPhone 19, các nguồn tin trong ngành cho thấy Apple đang cân nhắc tiến thẳng lên định danh iPhone 20 và iPhone 20 Pro Max. Đây được xem là nước đi tương tự cách hãng từng bỏ qua iPhone 9 để trình làng iPhone X vào năm 2017 nhằm kỷ niệm tròn một thập kỷ, mở ra chu kỳ nâng cấp mang tính bản lề cho toàn bộ hệ sinh thái di động.

Bản dựng iPhone 20. Ảnh: Macrumors

Đại tu diện mạo: Kỷ nguyên tấm nền không viền và cảm biến ẩn

Theo dữ liệu từ Bloomberg, bản vẽ thiết kế sơ bộ của thế hệ iPhone 20 Pro và iPhone 20 Pro Max về cơ bản đã được định hình. Khác biệt lớn nhất nằm ở triết lý hiển thị hoàn toàn không viền, tận dụng tấm nền uốn cong tràn đều ra cả bốn cạnh. Nhằm hiện thực hóa bề mặt phẳng liền khối tuyệt đối, Apple dự kiến đưa toàn bộ cụm camera selfie và hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID xuống ẩn sâu dưới màn hình hiển thị. Cùng với đó, các phím bấm vật lý truyền thống nhiều khả năng sẽ được thay thế bằng phím thể rắn tích hợp bộ rung phản hồi xúc giác.

Bên cạnh việc triệt tiêu phần viền benzel, không gian hiển thị của bộ đôi flagship này cũng chứng kiến sự gia tăng rõ rệt về mặt thông số. Chuyên gia rò rỉ Ice Universe đã cung cấp các chỉ số kỹ thuật đầu tiên liên quan đến độ phân giải và kích thước vật lý của tấm nền hiển thị mới.

Nhờ giải pháp thu gọn cấu trúc viền cơ học, kích thước màn hình gia tăng nhưng thông số tổng thể của thân máy vẫn giữ được độ cân đối, không gây trở ngại cho thao tác cầm nắm của người dùng.

Kiến trúc 2nm, RAM 16GB và bài toán bộ nhớ băng thông cao HBM

Cung cấp sức mạnh cho thế hệ iPhone kỷ niệm 20 năm sẽ là bộ xử lý A21 Pro, được phát triển trên tiến trình 2nm thế hệ thứ hai, kết hợp cùng modem thu phát tín hiệu Apple C3. Dung lượng bộ nhớ RAM dự kiến nâng cấp lên mốc 16GB nhằm phục vụ khối lượng tính toán ngày một nặng nề.

Đặc biệt, Apple đang nghiên cứu giải pháp tích hợp chuẩn bộ nhớ băng thông cao HBM (High Bandwidth Memory). Đây là công nghệ DRAM xếp chồng thẳng đứng đa tầng vốn phổ biến trên các hệ thống máy chủ xử lý trí tuệ nhân tạo (AI) chuyên dụng do Samsung, SK Hynix và Micron sản xuất. Việc đưa HBM lên smartphone sẽ tạo đột phá về tốc độ truyền tải dữ liệu phục vụ các mô hình AI vận hành nội tại trên thiết bị.

Tuy nhiên, rào cản lớn nằm ở chuỗi cung ứng và bài toán giá thành. Việc các nhà sản xuất bán dẫn dồn phần lớn năng lực sang sản xuất HBM đã tạo ra sự khan hiếm đối với DRAM truyền thống, đẩy giá RAM tăng khoảng 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này đặt Apple trước áp lực cân đối chi phí sản xuất linh kiện để tránh đội giá bán thương mại lên quá cao.

Công nghệ pin silicon nguyên chất chạm ngưỡng kỷ lục 6.000 mAh

Cải tiến đáng kể tiếp theo trên iPhone 20 Pro Max tập trung ở hệ thống cung cấp năng lượng. Thiết bị được dự báo mang viên pin đạt mức 6.000 mAh, vượt qua mức 5.567 mAh từng ghi nhận trên mẫu iPhone 18 Pro Max bản Mỹ, qua đó trở thành viên pin có dung lượng lớn nhất từng được trang bị trên hệ thống iPhone.

Để đạt dung lượng lớn mà không làm tăng độ dày thân máy, hãng nghiên cứu ứng dụng vật liệu anode silicon nguyên chất thay cho công nghệ lithium-ion cổ điển, giúp gia tăng đáng kể mật độ năng lượng. Sự kết hợp giữa dung lượng pin mở rộng, tiến trình chip 2nm tiết kiệm điện và modem chuyên biệt được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để nhu cầu năng lượng của các tác vụ đồ họa và trí tuệ nhân tạo liên tục.

Dù các báo cáo kỹ thuật đem lại cái nhìn chi tiết về một cuộc cách mạng phần cứng, mốc ra mắt năm 2027 vẫn còn khoảng thời gian chuẩn bị khá dài. Apple hoàn toàn có thể điều chỉnh cấu hình và các giải pháp kỹ thuật trước khi sản phẩm chính thức hoàn thiện chu trình thử nghiệm để thương mại hóa.