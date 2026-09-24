iPhone 18 Pro có thêm tính năng camera độc quyền

Apple vừa thay đổi nội dung tài liệu hỗ trợ liên quan đến một số tính năng camera trên iOS 27. Theo thông tin mới, các điều khiển Texture (kết cấu) và Grain (hạt nhiễu) được giới hạn trên iPhone 18 Pro và iPhone Duo.

Động thái đáng chú ý bởi khi iPhone 18 Pro mới được công bố, tài liệu Newsroom của Apple cho biết Texture và Grain sẽ xuất hiện trên iOS 27 đối với những iPhone hỗ trợ thế hệ Photographic Styles mới nhất. Cách diễn đạt này từng khiến người dùng hiểu rằng tính năng có thể được cung cấp cho nhiều thế hệ iPhone, thay vì chỉ dòng máy mới.

Tài liệu hỗ trợ được cập nhật sau đó thu hẹp phạm vi tương thích. Theo nội dung tài liệu, các tùy chỉnh kết cấu hiện được cung cấp trên iPhone 18 Pro. Điều này đồng nghĩa những dòng máy cũ như iPhone 16 và iPhone 17, từng được cho là có khả năng nhận tính năng dựa trên thông tin ban đầu, không nằm trong phạm vi hỗ trợ mới.

Texture và Grain thay đổi ảnh như thế nào?

Hai công cụ mới là một phần của hệ thống Photographic Styles được nâng cấp. Khác với bộ lọc áp lên ảnh sau khi chụp, Photographic Styles hướng đến việc cho phép người dùng kiểm soát cách hình ảnh được xử lý và thể hiện ngay trong quá trình chụp.

iPhone 18 Pro được trang bị các tính năng điều khiển camera độc quyền khi Apple cập nhật tính năng hỗ trợ.

Texture cho phép thay đổi đặc tính bề mặt và cảm giác thị giác của hình ảnh, với những lựa chọn như làm mịn, làm sáng hoặc làm mờ. Trong khi đó, Grain bổ sung hiệu ứng hạt, tạo cảm giác gần với ảnh chụp bằng phim.

Người dùng có thể thay đổi cường độ của Texture và kết hợp với Grain để tạo nhiều phong cách hình ảnh khác nhau. Theo Apple, các điều khiển này nhằm tăng khả năng tùy biến diện mạo ảnh và mở rộng lựa chọn sáng tạo cho người chụp.

Việc giới hạn tính năng trên thế hệ mới cũng cho thấy Apple đang tiếp tục tạo khác biệt về nhiếp ảnh điện toán giữa các dòng iPhone. Theo tài liệu, iPhone 18 Pro sử dụng chip A20 Pro cùng hệ thống xử lý hình ảnh điện toán mới.

Camera khẩu độ thay đổi trên iPhone 18 Pro

Ngoài các tùy chỉnh Photographic Styles, iPhone 18 Pro còn được trang bị camera chính Fusion độ phân giải 48 megapixel với khẩu độ thay đổi.

Camera có thể tự điều chỉnh khẩu độ dựa trên điều kiện ánh sáng và yêu cầu về độ sâu trường ảnh. Người dùng cũng có thể chủ động điều chỉnh khẩu độ trong ứng dụng Camera.

Về lý thuyết, khẩu độ lớn giúp cảm biến thu nhiều ánh sáng hơn và tạo độ sâu trường ảnh mỏng, phù hợp khi cần làm nổi bật chủ thể. Khẩu độ nhỏ hơn có thể tăng vùng ảnh rõ, hữu ích với ảnh phong cảnh hoặc những tình huống cần nhiều lớp không gian cùng sắc nét.

Cùng với Texture và Grain, hệ thống khẩu độ thay đổi cho thấy Apple đang đưa nhiều công cụ vốn quen thuộc với nhiếp ảnh truyền thống vào trải nghiệm chụp ảnh trên smartphone, đồng thời dùng chúng như một điểm phân biệt giữa thế hệ iPhone mới và các thiết bị tiền nhiệm.