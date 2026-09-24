Cần Thơ chuẩn bị 25.000 chậu lúa phục vụ Festival lúa gạo quốc tế

Tính đến thời điểm hiện tại,Trại thực nghiệm 1 đã hoàn thành cấy khoảng 21.300 chậu lúa. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, cho biết ngành nông nghiệp đang triển khai trồng 25.000 chậu lúa phục vụ trưng bày tại Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - năm 2026 sẽ diễn ra tại thành phố trong tháng 11/2026. Hiện, sở đang đẩy nhanh tiến độ trồng và chăm sóc các chậu lúa nhằm phục vụ không gian trưng bày tại Festival.

Ngày 24/9, tại Trại thực nghiệm 1 thuộc Trung tâm Khuyến nông và Dịch vụ nông nghiệp thành phố Cần Thơ, khoảng 30 cán bộ và công nhân đang tập trung thực hiện các khâu từ chuẩn bị mạ, làm đất, cấy đến chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh. Nhằm bảo đảm đủ số lượng trưng bày và dự phòng hao hụt trong quá trình cây sinh trưởng, trại dự kiến trồng tổng cộng khoảng 30.000 chậu lúa. Tính đến thời điểm hiện tại, đơn vị đã hoàn thành cấy khoảng 21.300 chậu.

Mạ non được nhân viên Trại thực nghiệm 1 đưa về nhà màng để vào chậu, chăm sóc. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Số lượng chậu lúa được chuẩn bị ở nhiều giai đoạn sinh trưởng khác nhau để tạo không gian trưng bày sinh động, bao gồm: khoảng 18.000 - 19.000 chậu giai đoạn cong trái me; 2.000 chậu giai đoạn trổ; 2.000 chậu từ đẻ nhánh đến làm đòng và 2.000 chậu giai đoạn mạ. Đặc biệt, đơn vị chuẩn bị khoảng 300 chậu lúa cỡ lớn gồm các giống CTR và CT phục vụ khu vực giới thiệu thành tựu ngành nông nghiệp và môi trường thành phố; trong đó hai giống CTR1 và CTR30 đã được Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cấp bằng bảo hộ giống cây trồng mới vào ngày 4/9/2026.

Ông Phạm Văn Út, Trưởng Trại thực nghiệm 1 cho biết, việc trồng lúa trong chậu đòi hỏi kỹ thuật tỉ mỉ và công phu hơn so với sản xuất ngoài đồng ruộng. Từng chậu lúa phải được theo dõi chặt chẽ về chế độ nước, phân bón và cắt tỉa để bảo đảm khi đưa vào trưng bày cây đạt hình thái đồng đều từ 9 - 16 bông/chậu. Mật độ cấy cũng được phân bổ linh hoạt: cấy 4 bụi/chậu đối với khu vực giới thiệu thành tựu ngành nông nghiệp địa phương, hoặc cấy 1 bụi/chậu đối với các không gian khác để thuận tiện cho việc di chuyển.

Hiện nay, khoảng 15.000 - 16.000 chậu lúa đã được đưa vào hệ thống nhà màng nhằm ngăn chặn chim, chuột cắn phá, bảo đảm cây sinh trưởng ổn định. Toàn bộ số lúa đang được theo dõi và chăm sóc đúng chu kỳ kỹ thuật, hướng tới mục tiêu tạo điểm nhấn trực quan, đẹp mắt tại sự kiện quốc tế về ngành hàng lúa gạo tổ chức tại Cần Thơ.

Mục tiêu Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đặt ra là mỗi chậu lúa có hình thái đồng đều, đạt 9-16 bông/chậu, tạo hiệu ứng trực quan cho không gian trưng bày. (Ảnh: Thu Hiền/TTXVN)

Theo kế hoạch, Festival Quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II - Cần Thơ năm 2026 với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế,” dự kiến diễn ra từ ngày 23 đến 26/11/2026. Lễ khai mạc trọng thể diễn ra vào tối 23/11, tại Công viên Sông Hậu.

Trong 4 ngày diễn ra sự kiện, chuỗi hoạt động điểm nhấn sẽ được triển khai như: Không gian triển lãm “Con đường lúa gạo,” trình diễn máy móc nông nghiệp hiện đại trên Quốc lộ 61C, các hội thi sáng tạo ẩm thực, cùng chuỗi hội thảo quốc tế chuyên sâu về gạo xanh, phát thải thấp và chuyển đổi số…

Sự kiện hướng đến nâng cao nhận thức về sản xuất xanh, phát thải thấp, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, giá trị gia tăng và sức cạnh tranh của gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế. Đồng thời, Festival góp phần quảng bá hình ảnh Cần Thơ và vùng Đồng bằng sông Cửu Long năng động, hội nhập, giữ vai trò quan trọng trong chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam./.