Anthropic và OpenAI công bố các mô hình mới

Anthropic và OpenAI, những công ty đi đầu trong việc kêu gọi "điều tiết tốc độ" phát triển AI do lo ngại về sự tiến bộ nhanh chóng của công nghệ này đã đồng loạt công bố các mô hình AI mới.

Cả hai công ty đều ra mắt các mô hình AI mới vào ngày 23/9. Anthropic đã giới thiệu "Claude Opus 5.5", một mô hình mang lại hiệu suất tương đương với phiên bản cao cấp nhất "Claude Fable 5.1" nhưng với chi phí thấp hơn.

Anthropic mô tả đây là mô hình đầu tiên được phát hành kể từ khi họ kêu gọi điều tiết tốc độ phát triển AI tiên tiến. Mặc dù có hiệu suất ngang ngửa Fable 5.1 trong hầu hết các tác vụ, nhưng nó lại rẻ hơn 40% so với "Claude Opus 5". Mô hình này cũng vượt trội hơn Fable 5.1 trong các bài kiểm tra chuẩn (benchmark) liên quan đến lập trình và các tác vụ đòi hỏi kiến ​​thức chuyên môn, chẳng hạn như TerminalBench, FrontierCode và CursorBench.

Trong các thử nghiệm bao gồm 2.000 kịch bản về "sự căn chỉnh" (alignment), đảm bảo mục tiêu của AI phù hợp với ý định của con người, Opus 5.5 đã đạt điểm số cao nhất trong số các mô hình Claude từng được phát hành. Các biện pháp an toàn cho những lĩnh vực nhạy cảm như sinh học và an ninh mạng, cũng như các cơ chế bảo vệ chống lại "chưng cất mô hình" (distillation—một kỹ thuật sao chép mô hình AI), cũng được nâng cấp lên mức tương đương với Fable 5.1.

OpenAI đã công bố "GPT-6 Sol" và "GPT-6 Luna", những mô hình được định vị ở phân khúc thấp hơn so với sản phẩm chủ lực "GPT-6 Astra". Động thái này nhằm mở rộng sự lựa chọn cho người dùng thông qua hiệu quả chi phí. Giá API cho GPT-6 Sol và Luna được ấn định ở mức bằng một nửa so với các phiên bản tiền nhiệm là GPT-5.6 Sol và Luna. Bước đi này được xem là chiến lược nhằm củng cố vị thế thống trị thị trường toàn cầu bằng cách tạo ra lợi thế cạnh tranh về chi phí, mang lại hiệu suất vượt trội so với giá thành, trước các đối thủ cạnh tranh và các mô hình mã nguồn mở từ Trung Quốc.

Opus 5.5 đã giảm 20% chi phí so với phiên bản tiền nhiệm Opus 5: Chi phí đầu vào giảm từ 5 đôla Mỹ xuống còn 4 đôla Mỹ cho mỗi triệu token, và giá đầu ra giảm từ 25 đôla Mỹ xuống còn 20 đôla Mỹ. Tương tự, GPT-6 Sol và Luna giúp giảm 50% chi phí so với GPT-5.6, đưa mức giá đầu vào từ 4 đôla Mỹ xuống còn 2 đôla Mỹ và giá đầu ra từ 20 đôla Mỹ xuống còn 10 đôla Mỹ.

Mô hình Opus 5.5 của Anthropic đã thể hiện hiệu suất vượt trội so với GPT-6 Astra của OpenAI, một mô hình được công bố đầu tháng này và được ca ngợi là bước tiến hướng tới "Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát" (AGI).

Theo Chỉ số Trí tuệ Nhân tạo Artificial Analysis (AAII), một thước đo chuẩn quan trọng đối với các mô hình AI, Claude Opus 5.5 đã xếp hạng nhất với số điểm là 58. Kết quả này vượt qua mức điểm 53 mà cả Fable 5.1 và GPT-6 Astra đều đạt được. Trong khi đó, GPT-6 Sol đồng hạng năm, với số điểm 48.