Vietjet 'bắt tay' Starlink

120 máy bay của Vietjet sẽ được trang bị Wi-Fi tốc độ cao của Starlink cho hành khách sử dụng miễn phí. Ảnh: VJC.

Ngày 23/9 tại New York (Mỹ), Vietjet, Galaxy Holdings-Telecom và Starlink - dịch vụ Internet vệ tinh do SpaceX phát triển - đã ký thỏa thuận hợp tác đưa Wi-Fi tốc độ cao lên máy bay Vietjet.

Theo thỏa thuận, 120 máy bay Vietjet sẽ được trang bị Starlink trong giai đoạn đầu, gồm 100 máy bay Airbus A321/Boeing 737 và 20 máy bay Airbus A330. Hãng cho biết các máy bay tiếp nhận trong tương lai cũng sẽ được trang bị dịch vụ này.

Starlink sử dụng mạng vệ tinh quỹ đạo thấp để cung cấp kết nối Internet với độ trễ thấp. Theo Vietjet, việc triển khai dịch vụ này sẽ giúp hành khách có thể truy cập Internet, làm việc, liên lạc hoặc xem nội dung trực tuyến trong chuyến bay.

Wi-Fi Starlink sẽ được cung cấp miễn phí cho hành khách trên các chuyến bay, bao gồm cả đường bay nội địa và quốc tế.

Trước Vietjet, Vietnam Airlines cũng đã triển khai dịch vụ Internet trên một số máy bay thông qua hợp tác với VNPT và Viasat, với các gói dịch vụ trả phí kết nối dành cho hành khách.