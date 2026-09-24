Ford Việt Nam tổ chức thi tay nghề kỹ thuật, nâng chuẩn dịch vụ sau bán hàng

Ford Việt Nam vừa tổ chức Hội thi Tay nghề Kỹ thuật Toàn quốc 2026 trong hai ngày 19-20/9 tại Trung tâm Đào tạo khu vực miền Bắc, đặt tại nhà máy Ford Hải Phòng.

Hội thi năm nay quy tụ 53 kỹ thuật viên đến từ hệ thống đại lý Ford trên toàn quốc. Đây là một phần trong chương trình đào tạo và đánh giá năng lực của hãng nhằm cập nhật kiến thức cho đội ngũ kỹ thuật theo sự phát triển của sản phẩm, công nghệ, đồng thời duy trì tiêu chuẩn dịch vụ thống nhất trên toàn hệ thống.

Hội thi năm nay quy tụ 53 kỹ thuật viên đến từ hệ thống đại lý Ford trên toàn quốc

Khác với việc chỉ kiểm tra kiến thức lý thuyết, nội dung của Hội thi Tay nghề Kỹ thuật Toàn quốc 2026 được xây dựng khá sát với công việc thực tế tại các xưởng dịch vụ.

Hai mẫu xe được lựa chọn làm trọng tâm là Ford Ranger và Ford Everest phiên bản nâng cấp ra mắt đầu năm 2026. Các kỹ thuật viên phải trải qua những bài kiểm tra kết hợp giữa kiến thức tổng quát, chuyên môn sâu và khả năng trực tiếp chẩn đoán, xử lý các tình huống kỹ thuật trên xe.

Ở phần thực hành, thí sinh được đánh giá khả năng xác định nguyên nhân, xử lý lỗi cũng như thực hiện các yêu cầu sửa chữa, bảo dưỡng theo đúng quy trình.

Phần thực hành tại Hội thi Tay nghề Kỹ thuật toàn quốc

Theo Ford Việt Nam, việc đưa những tình huống thực tế vào bài thi nhằm đánh giá không chỉ kiến thức mà còn khả năng áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật trong công việc hàng ngày. Mục tiêu cuối cùng là tăng khả năng sửa chữa chính xác ngay từ lần đầu, hạn chế việc khách hàng phải quay trở lại xưởng do cùng một lỗi và qua đó cải thiện trải nghiệm dịch vụ sau bán hàng.

Kỹ thuật viên giành giải Nhất tại cuộc thi sẽ đại diện Ford Việt Nam tham dự Hội thi Tay nghề Kỹ thuật Khu vực khối các thị trường quốc tế – IMG (International Market Group), dự kiến tổ chức tại Thái Lan vào tháng 11/2026.

Hội thi năm nay cũng là một trong những hoạt động đáng chú ý được tổ chức tại Trung tâm Đào tạo khu vực miền Bắc của Ford Việt Nam, cơ sở vừa được khánh thành vào tháng 8/2026 tại nhà máy Ford Hải Phòng.

Ông Saurabh Arya, Giám đốc Chiến lược Đào tạo và Hỗ trợ Kỹ thuật, đại diện Ford IMG tại Hội thi

Trung tâm có diện tích khoảng 1.000 m², bao gồm các khu vực đào tạo lý thuyết và thực hành chuyên biệt cùng hệ thống thiết bị, dụng cụ phục vụ đào tạo kỹ thuật. Cơ sở mới giúp các bài thi cũng như chương trình đào tạo kỹ thuật viên được tổ chức trong điều kiện gần hơn với môi trường làm việc thực tế tại đại lý.

Ông Saurabh Arya, Giám đốc Chiến lược Đào tạo và Hỗ trợ Kỹ thuật, đại diện Ford IMG, cho rằng, quá trình phát triển kỹ thuật viên phải diễn ra liên tục khi sản phẩm và công nghệ ô tô không ngừng thay đổi. Theo ông, đội ngũ kỹ thuật cần duy trì kiến thức cập nhật, khả năng chẩn đoán chính xác và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật của Ford. Vì vậy, đào tạo, đánh giá và chia sẻ kiến thức tiếp tục là những trọng tâm trong chiến lược phát triển nhân lực kỹ thuật của Ford IMG.

Bên cạnh các cuộc thi tay nghề, Ford Việt Nam đang đẩy mạnh chương trình chứng nhận kỹ năng cho đội ngũ kỹ thuật viên theo tiêu chuẩn toàn cầu.

Hãng đặt mục tiêu đến cuối năm 2026, 83% kỹ thuật viên đạt chứng nhận từ cấp độ 1 đến cấp độ 3. Đáng chú ý, tỷ lệ kỹ thuật viên đạt cấp độ 3 – nhóm có khả năng xử lý những yêu cầu kỹ thuật phức tạp hơn – dự kiến tăng từ 11% năm 2025 lên 13% trong năm nay.

Việc tăng chất lượng nhân lực kỹ thuật diễn ra song song với quá trình mở rộng mạng lưới hậu mãi. Số điểm dịch vụ thuộc hệ thống đại lý Ford tại Việt Nam đã tăng từ 56 điểm vào cuối năm 2025 lên 62 điểm trong năm 2026. Điều này đồng nghĩa nhu cầu về lực lượng kỹ thuật viên được đào tạo và chứng nhận ở cấp độ cao cũng gia tăng theo quy mô hệ thống.

Không chỉ tập trung vào đội ngũ hiện hữu, Ford Việt Nam còn xây dựng nguồn nhân lực kế cận thông qua chương trình học bổng AutoTech dành cho sinh viên ngành kỹ thuật ô tô. Theo kế hoạch, mỗi năm chương trình cung cấp 80 suất học bổng cho sinh viên xuất sắc, đi kèm cơ hội thực tập tại các đại lý Ford.

Ford Việt Nam còn xây dựng nguồn nhân lực kế cận thông qua chương trình học bổng AutoTech dành cho sinh viên ngành kỹ thuật ô tô

Thông qua chương trình này, sinh viên có điều kiện tiếp xúc với môi trường làm việc thực tế, quy trình vận hành và tiêu chuẩn dịch vụ của hãng trước khi chính thức tham gia thị trường lao động.

Trong bối cảnh công nghệ trên ô tô ngày càng phức tạp và số lượng điểm dịch vụ tiếp tục gia tăng, đầu tư cho đội ngũ kỹ thuật đang trở thành một phần quan trọng trong chiến lược hậu mãi của Ford Việt Nam. Hội thi tay nghề vì thế không chỉ nhằm tìm ra kỹ thuật viên xuất sắc để tham dự sân chơi khu vực, mà còn là dịp kiểm chứng năng lực của đội ngũ trực tiếp quyết định chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng và trải nghiệm của khách hàng sau khi mua xe.