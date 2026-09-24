Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia 2026: Trọng tâm đưa công nghệ từ phòng thí nghiệm ra thị trường

Khác với những kỳ triển lãm đơn thuần, Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026 đặt trọng tâm vào việc tăng cường kết nối giữa bên có giải pháp (viện nghiên cứu, trường đại học) và bên có nhu cầu (doanh nghiệp, thị trường).

Các đơn vị giới thiệu sản phẩm tại Triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo 2025 - Ảnh: BKHVCN.

Các cuộc gặp gỡ trực tiếp giữa nhóm nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà đầu tư được kỳ vọng sẽ mở ra cơ hội thực sự để công nghệ được ứng dụng vào thực tiễn. Theo đó, các hoạt động hưởng ứng năm nay đặc biệt khuyến khích việc giới thiệu các công nghệ mới, công nghệ tiên tiến đã được chuyển giao, làm chủ hoặc có tiềm năng thương mại hóa cao.

Cùng với các giải pháp chuyển đổi số, những mô hình ứng dụng thành công và kết quả nghiên cứu có khả năng giải quyết trực tiếp "bài toán" thực tế của doanh nghiệp sẽ được đưa đến các chương trình trình diễn công nghệ.

Đây là cơ hội lớn để cộng đồng doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp tối ưu cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đồng thời, sự tham gia của các tổ chức trung gian, quỹ đầu tư trong và ngoài nước sẽ tạo ra nguồn lực quan trọng để tiếp tục hoàn thiện, đưa công nghệ tiến thẳng ra thị trường.

Bên cạnh không gian triển lãm, Bộ Khoa học và Công nghệ cũng khuyến khích các đơn vị tổ chức các hội nghị, hội thảo và diễn đàn chuyên sâu. Các sự kiện này sẽ là nơi mổ xẻ những vấn đề cốt lõi trong quá trình đổi mới công nghệ, từ việc tháo gỡ cơ chế chính sách, huy động nguồn lực, đến các vấn đề về sở hữu trí tuệ và chuyển giao kết quả nghiên cứu.

Song song đó, các chương trình đào tạo, tập huấn, tư vấn về quản trị đổi mới sáng tạo và gọi vốn cũng sẽ được thiết kế bám sát nhu cầu của từng nhóm đối tượng.

Nhằm lan tỏa tinh thần sáng tạo đến cộng đồng, Ngày hội cũng là dịp để các địa phương, cơ quan phát động phong trào sáng kiến, tổ chức các cuộc thi ý tưởng và cải tiến kỹ thuật. Học sinh, sinh viên và người dân sẽ có cơ hội tiếp cận gần hơn với thành tựu khoa học thông qua các hoạt động trải nghiệm công nghệ, tham quan phòng thí nghiệm và không gian đổi mới sáng tạo mở.

Tại thủ đô Hà Nội, tuần lễ cao điểm hưởng ứng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia sẽ diễn ra từ ngày 25/9 đến 5/10/2026 với quy mô lớn. Tâm điểm của chuỗi hoạt động là Lễ chào mừng Ngày hội Đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 4/10 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

Tại buổi lễ này, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ chính thức công bố các báo cáo và giải thưởng quan trọng, bao gồm: Báo cáo thường niên về đổi mới sáng tạo 2026; Bộ Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026; Trao giải Cuộc thi “Sáng kiến khoa học” năm 2026.

Trong khuôn khổ chuỗi sự kiện, hàng loạt diễn đàn tầm cỡ cũng sẽ được tổ chức như: Diễn đàn Tương lai khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Diễn đàn đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; và Diễn đàn Đổi mới sáng tạo các nước tiểu vùng sông Mê Công (GMS Innovation Forum).

Đáng chú ý, Triển lãm công nghệ, đổi mới sáng tạo quốc gia 2026 (Vietnam InnoShow 2026) sẽ là một không gian mở, giới thiệu các sản phẩm và giải pháp công nghệ tiên tiến nhất. Cùng với các hoạt động xúc tiến chuyển giao, Vietnam InnoShow 2026 hứa hẹn là "cầu nối" lý tưởng để các doanh nghiệp khởi nghiệp, nhà đầu tư và các viện - trường tìm kiếm đối tác chiến lược, biến những ý tưởng đột phá thành giá trị thực tiễn phục vụ sự phát triển kinh tế - xã hội.