Từ phòng STEM đến những ước mơ xanh nơi vùng biên

Nhân dịp Lễ Trung thu, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở PETROVIETNAM - Phong Thổ chính thức đưa phòng giáo dục thực hành STEM vào vận hành, do PETROVIETNAM tài trợ. Ảnh: PETROVIETNAM

Đây là phòng STEM thứ 109 nằm trong chương trình STEM INNOVATION PETROVIETNAM do PETROVIETNAM khởi xướng và đồng hành. Ảnh: PETROVIETNAM

Đặc biệt, phòng STEM tại trường PETROVIETNAM - Phong Thổ do đội ngũ kỹ sư, giảng viên PETROVIETNAM trực tiếp tham gia xây dựng nội dung, với mục tiêu biến công nghệ thành những bài học gần gũi, vừa sức với các em. Ảnh: PETROVIETNAM

PGS.TS Vũ Minh Hùng, Trưởng khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Dầu khí Việt Nam (PVU) đang giới thiệu với các em học sinh về thiết bị choòng khoan 3 mũi được sử dụng trong hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí. Ảnh: PETROVIETNAM

Tại phòng STEM mới, các học sinh được tìm hiểu về lắp ráp mô hình, ứng dụng cảm biến, lập trình và robot; trong đó có những chủ đề gắn với dầu khí và năng lượng. Ảnh: PETROVIETNAM

Thông qua các giờ học STEM, các em có thêm cơ hội hiểu về những nghề nghiệp tương lai và nhận ra những hướng đi phù hợp với sở thích, năng lực của bản thân. Ảnh: PETROVIETNAM

Em Lê Tuấn Kiệt, học sinh lớp 8A4 chia sẻ: "Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy và sử dụng những thiết bị hiện đại như thế này để học tập". Ảnh: PETROVIETNAM

Những mô hình điện gió, điện mặt trời, giàn khoan, robot, cảm biến và các thiết bị công nghệ được đưa đến gần hơn với học sinh vùng biên. Ảnh: PETROVIETNAM

Các sản phẩm in 3D do các học sinh trường PETROVIETNAM - Phong Thổ thiết kế và in ấn.

Các học sinh thử sức với đề thi "Năng lượng xanh - Hành trình chinh phục điện gió" - chủ đề của Cuộc thi Sáng tạo Robot PVU lần thứ 3 năm 2026 do PVU tổ chức. Ảnh: PETROVIETNAM