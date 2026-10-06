Đánh nhau do tranh giành khách

Cơ quan Công an làm việc với 2 tài xế taxi và thu giữ 2 con dao liên quan đến vụ việc.

Ngay sau khi nhận tin báo, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa nhanh chóng đến hiện trường, kịp thời ngăn chặn vụ việc và mời hai tài xế về trụ sở Công an phường Nha Trang để làm việc. Bước đầu, cơ quan Công an xác định tài xế N.N.Q.V dùng 1thanh kim loại đuổi đánh tài xế N.X.Q, gây mất trật tự. chưa dừng lại, tài xế V. đến siêu thị mini gần đó lấy 2 con dao tiếp tục đuổi đánh tài xế Q. cho đến khi CS113 đến ngăn chặn. Ngày 5-10, Cảnh sát 113 Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đã lập biên bản bàn giao vụ việc cùng đối tượng, tang vật cho Công an phường Nha Trang tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.