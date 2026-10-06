Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho 150 người tại Công ty ChangShin Việt Nam

Tại buổi huấn luyện, cán bộ Đội Công tác Phòng cháy đã truyền đạt những kiến thức cơ bản về công tác PCCC; các nguyên nhân thường dẫn đến cháy, nổ tại cơ sở sản xuất; những nguy cơ mất an toàn trong quá trình sử dụng điện, máy móc, thiết bị và vật tư, hàng hóa; đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ có thể phát sinh cháy, nổ.

Buổi huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH.

Bên cạnh kiến thức lý thuyết, nội dung huấn luyện tập trung hướng dẫn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ; cách xử lý khi phát hiện cháy; phương pháp báo động, báo cháy; tổ chức thoát nạn, cứu người, di chuyển tài sản và triển khai các biện pháp chữa cháy ban đầu, không để đám cháy phát triển, cháy lan gây hậu quả nghiêm trọng.

Đặc biệt, phần thực hành được chú trọng nhằm giúp người tham gia trực tiếp làm quen và sử dụng thành thạo các phương tiện PCCC được trang bị tại cơ sở. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ chuyên môn, các học viên thực hành sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập tắt đám cháy giả định; triển khai đội hình, sử dụng hệ thống họng nước chữa cháy và thực hành một số kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ có thể xảy ra trong quá trình sản xuất.

Buổi tuyên truyền, huấn luyện cho lực lượng cơ sở.

Thông qua các tình huống thực hành, người tham gia được rèn luyện khả năng bình tĩnh đánh giá tình hình, lựa chọn phương tiện chữa cháy phù hợp, phối hợp giữa các thành viên trong quá trình tổ chức chữa cháy, cứu người và thoát nạn. Đây là những kỹ năng quan trọng giúp lực lượng tại chỗ chủ động xử lý sự cố ngay từ những phút đầu, hạn chế nguy cơ cháy lan và giảm thiểu thiệt hại về người, tài sản.

Trong môi trường sản xuất tập trung đông người lao động, công tác bảo đảm an toàn PCCC có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Bên cạnh việc trang bị đầy đủ phương tiện, hệ thống PCCC theo quy định, việc thường xuyên huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng thực hành cho lực lượng tại cơ sở sẽ góp phần nâng cao khả năng chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý kịp thời các nguy cơ cháy, nổ.

Qua buổi huấn luyện, 150 người tham gia được củng cố kiến thức, nâng cao kỹ năng thực hành và ý thức trách nhiệm trong công tác PCCC; đồng thời góp phần xây dựng lực lượng PCCC tại chỗ ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố ngay từ khi mới phát sinh.

Hoạt động huấn luyện cũng góp phần tiếp tục phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” gồm lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, chỉ huy tại chỗ và hậu cần tại chỗ, nâng cao tính chủ động của doanh nghiệp và người lao động trong công tác phòng ngừa cháy, nổ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản và duy trì hoạt động sản xuất, kinh doanh an toàn, ổn định.