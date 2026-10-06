Thực tập phương án chữa cháy tại Nhà máy Thủy điện Tân Mỹ

Sáng 6-10, tại Nhà máy Thủy điện Tân Mỹ (thôn Ma Ty, xã Bác Ái Tây), Công ty Cổ phần Thủy điện Tân Mỹ phối hợp với Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và Cứu nạn, cứu hộ (CNCH) Công an tỉnh Khánh Hòa tổ chức thực tập phương án chữa cháy và CNCH.

Tình huống giả định, sự cố xảy ra bên trong máy biến áp, gây cháy lớn. Ngay khi phát hiện, lực lượng PCCC cơ sở nhanh chóng báo động, tổ chức cứu người bị nạn, sử dụng bình chữa cháy xách tay và hệ thống lăng vòi chữa cháy tại chỗ để khống chế đám cháy, ngăn cháy lan. Tuy nhiên, do đám cháy diễn biến phức tạp, lực lượng cơ sở đã báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH chuyên nghiệp đến hỗ trợ.

Lực lượng phòng cháy, chữa cháy cơ sở sử dụng bình chữa cháy xách tay để dập lửa.

Khẩn trương đưa người bị nạn ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Các chiến sĩ chữa cháy triển khai đội hình dập lửa.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh) đã huy động 2 xe chữa cháy cùng 14 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường. Các lực lượng triển khai đội hình chữa cháy, sử dụng lăng phun nước, chất tạo bọt, đồng thời làm mát các cấu kiện xây dựng có nguy cơ bị ảnh hưởng. Lực lượng PCCC cơ sở phối hợp tìm kiếm, đưa người bị nạn ra khu vực an toàn và di chuyển tài sản, hạn chế nguy cơ cháy lan, giảm thiểu thiệt hại.

Buổi thực tập diễn ra đúng yêu cầu, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện tham gia. Qua đó, lực lượng PCCC cơ sở được củng cố kỹ năng xử lý tình huống, cứu người, cứu tài sản và phối hợp với lực lượng chuyên nghiệp khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.