Thu mua 19,2 tấn bánh kẹo trôi nổi rồi 'phù phép' thành hàng nhập khẩu

Ngày 6/10, Công an thành phố Hà Nội cho biết, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội phối hợp lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra 5 địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống tại xã An Khánh, phát hiện lượng lớn hàng hóa có dấu hiệu giả mạo nguồn gốc, xuất xứ.

Cụ thể, ngày 18/9/2026, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra đồng thời 5 địa điểm sản xuất, kinh doanh bánh, kẹo, nước uống tại xã An Khánh do Nguyễn Quang Đạt (SN 1992, trú tại thôn Minh Khai, xã An Khánh, thành phố Hà Nội) làm chủ.

Nguyễn Quang Đạt (đeo khẩu trang) tại thời điểm làm việc với lực lượng chức năng.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng tạm giữ 15 loại hàng hóa, gồm 2.175 thùng sản phẩm thành phẩm, tương đương khoảng 19,73 tấn; 823 thùng, 70 bao và 240kg nguyên liệu, bán thành phẩm. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ nhiều máy móc, phương tiện, vật tư, bao bì, sổ sách, tài liệu, thiết bị máy tính và dữ liệu điện tử liên quan.

Kết quả xác minh bước đầu xác định, Nguyễn Quang Đạt thu mua bánh, kẹo nguyên liệu và bán thành phẩm từ nhiều nguồn tại Hải Dương, Lạng Sơn, Lào Cai và khu vực La Phù (Hà Nội), sau đó đưa về các địa điểm do mình quản lý để phân loại, đóng gói, hoàn thiện sản phẩm.

Các sản phẩm được “phù phép” thành bánh kẹo nhập khẩu.

Đạt được xác định đã tự thiết kế, đặt in bao bì và sử dụng thông tin, mã vạch thể hiện hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia… Trong khi đó, theo kết quả xác minh, số hàng hóa này thực tế được thu mua và đóng gói tại Việt Nam, Đạt đã “phù phép” biến thành hàng nhập khẩu.

Cơ quan Công an xác định hành vi trên có dấu hiệu sản xuất, buôn bán hàng giả về xuất xứ. Theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ, hoạt động sản xuất bao gồm gia công, san chia, đóng gói; hàng giả bao gồm hàng hóa giả mạo về nguồn gốc, xuất xứ hoặc nơi sản xuất, đóng gói, lắp ráp.

19,2 tấn bánh kẹo được “phù phép” thành hàng nhập khẩu.

Kết quả xác minh mã vạch trên bao bì cho thấy đây là mã vạch sản phẩm nước ngoài. Tổng số hàng hóa thành phẩm được xác định có liên quan là 2.110 thùng, tương đương khoảng 19,3 tấn, trị giá 1.122.504.000 đồng.

Ngày 25/9/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Đạt về hành vi trên theo khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017, 2025).

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.