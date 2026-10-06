Xác minh thông tin Đại sứ Du lịch Quảng Trị năm 2021 bị xúc phạm trên mạng xã hội

Việc đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội cần tuân thủ các quy định của pháp luật. Ảnh minh họa

Theo thông tin từ Công an xã Lao Bảo, đơn vị đã tiếp nhận đơn của bà Lại Thị Yến Nhi do UBND xã Lao Bảo chuyển đến, đề nghị xác minh, xử lý việc đăng tải, chia sẻ thông tin bị cho là sai sự thật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, uy tín.

Công an xã Lao Bảo đang kiểm tra, xác minh, lấy lời khai và xử lý đơn theo quy định của pháp luật.

Trước đó, bà Lại Thị Yến Nhi gửi đơn trình báo đến UBND xã Lao Bảo, phản ánh việc một tài khoản Facebook đăng tải công khai nội dung mà bà cho rằng có thông tin không đúng sự thật.

Theo nội dung trình báo, bài đăng có sử dụng cụm từ liên quan đến “Đại sứ du lịch 2021 Tân Thành”. Bà Nhi cho rằng thông tin này cùng hình ảnh được đăng tải khiến người đọc có thể nhận biết người được đề cập là mình.

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội tại Quảng Trị xuất hiện và lan truyền hình ảnh một phụ nữ kèm nội dung liên quan đến việc chơi pickleball và thông tin người này mắc bệnh, làm lây nhiễm cho nhiều người.

Theo phản ánh của bà Nhi, một tài khoản mạng xã hội đã sử dụng hình ảnh lấy từ trang Facebook cá nhân của bà để đăng kèm nội dung nói trên. Bài đăng sau đó được một số tài khoản chụp lại, chia sẻ và tiếp tục lan truyền trên mạng xã hội.

Bà Lại Thị Yến Nhi khẳng định những thông tin gắn với hình ảnh của mình là không đúng sự thật, gây ảnh hưởng đến danh dự, uy tín, cuộc sống và công việc.

Theo bà Nhi, bà không chơi pickleball, đã làm việc tại Đà Nẵng khoảng 6 năm và thời gian qua không về Đông Hà, Quảng Trị để tham gia các hoạt động thể thao, văn hóa như nội dung được lan truyền trên mạng xã hội.

Công an xã Lao Bảo đang tiếp tục xác minh nội dung đơn trình báo, làm rõ nguồn phát tán, các thông tin và tài khoản mạng xã hội có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Kết quả xác minh của cơ quan chức năng sẽ là căn cứ để xác định tính chất vụ việc và xử lý các nội dung liên quan theo quy định.