Xử phạt nam thanh niên đăng clip kích động bạo lực để câu 'like'

Ngày 6/10, Công an phường Kim Long, TP Huế đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7,5 triệu đồng đối với L.C.Q (SN 2006, trú tại phường Kim Long) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin mang tính đe doạ, kích động mâu thuẫn, gây tác động tiêu cực đến tình hình ANTT trên địa bàn.

L.C.Q thừa nhận hành vi vi phạm khi làm việc với cơ quan Công an.

Trước đó, qua xác minh, làm việc với nhóm thanh, thiếu niên có hành vi đi xe máy chở 3, mang theo hung khí dao phóng lợn lưu thông trên các tuyến đường TP Huế gây phức tạp tình hình ANTT, Công an phường Kim Long phát hiện L.C.Q đã chia sẻ video liên quan đến hành vi nói trên lên mạng xã hội Tiktok nhằm câu “like”, câu “view”.

Video do Q đăng tải trên mạng xã hội thu hút nhiều lượt xem, gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội và tình hình ANTT trên địa bàn.

Tại cơ quan Công an, L.C.Q nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật và tiến hành gỡ bỏ các nội dung vi phạm trên mạng xã hội, đồng thời cam kết không tái phạm.

Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 9 Nghị định 330/2026/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trên lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Công an phường Kim Long đã ra quyết định xử phạt L.C.Q số tiền 7,5 triệu đồng.