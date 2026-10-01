HLV Kim Sang Sik đã bị Thái Lan bắt bài

Thái Lan không cần kiểm soát bóng vượt trội, cũng chẳng cần đẩy cao đội hình sau khi có bàn mở tỷ số. Họ chỉ thay đổi cách chơi, chờ tuyển Việt Nam tự mở ra khoảng trống và trừng phạt đối thủ bằng những khoảnh khắc quyết định. Đó có lẽ là điều đáng suy ngẫm nhất sau thất bại 0-2 của tuyển Việt Nam trước Thái Lan.

HLV Anthony Hudson dường như đã nghiên cứu rất kỹ cách vận hành của đội bóng dưới thời HLV Kim Sang Sik. Thái Lan không lựa chọn cách chơi kiểm soát bóng quen thuộc, càng không chủ động đẩy cao đội hình để tìm kiếm một thế trận áp đảo. Sau khi có bàn thắng, “Voi chiến” lùi xuống, chơi đơn giản và kiên nhẫn chờ thời cơ. Điều đó thực sự đã làm khó cho tuyển Việt Nam.

Tuyển Thái Lan đã chọn cách chơi phòng ngự để phá lối đá sở trường của thầy trò HLV Kim Sang Sik. Ảnh: FAT

Khi đối thủ nhường thế trận, thầy trò HLV Kim Sang Sik phải cầm bóng nhiều hơn, đẩy đội hình lên cao và tìm cách xuyên phá hàng phòng ngự được tổ chức với số đông. Nhưng đây lại là điểm hạn chế lớn đã xuất hiện không ít lần của tuyển Việt Nam tại AFF Cup 2026.

Khi chơi thấp và có khoảng trống để phản công, Việt Nam từng cho thấy sức mạnh đáng nể. Những chiến thắng 3-0 trước Indonesia và 2-0 trước Malaysia ngay trên sân khách là minh chứng rõ ràng. Đội bóng của HLV Kim Sang Sik có thể phòng ngự chắc chắn, chuyển trạng thái nhanh và trừng phạt đối thủ khi họ dâng cao.

Ngược lại, tuyển Việt Nam phải đóng vai đội kiểm soát thế trận, câu chuyện lại khác. Trận hòa Singapore 0-0 hay chiến thắng 3-1 trước Campuchia cho thấy Việt Nam không dễ dàng tạo ra khác biệt khi đối thủ chủ động lùi sâu. Đáng chú ý, ở trận gặp Campuchia, bàn nâng tỷ số lên 2-1 đến từ tình huống phản lưới nhà của đối phương vào cuối trận.

HLV tuyển Thái Lan dường như đã nhìn thấy vấn đề ấy. HLV Hudson có những điều chỉnh đáng chú ý về cách bố trí hàng công. Kankan Khamyok có xu hướng hoạt động như một số 9 ảo, trong khi những tiền đạo thực thụ như hay Supachai Chaided thường xuyên di chuyển rộng ra hai biên.

Trước Việt Nam, Chanathip Songkrasin được đưa vào trung tâm, còn Kankan hoạt động bên cánh trái. Cách bố trí ấy giúp Chanathip có thêm không gian để nhận bóng, kết nối và tổ chức những đợt lên bóng. Quan trọng hơn, Thái Lan không cần quá nhiều đường chuyền để tạo ra nguy hiểm.

Sau khi dẫn bàn, Thái Lan càng có lý do để trung thành với cách chơi ấy. Việt Nam buộc phải tấn công nhiều hơn, đồng nghĩa với việc những khoảng trống phía sau ngày càng lớn. Bàn thắng thứ hai của Chaiyaphon Otton ở phút bù giờ chính là hệ quả của điều đó. Việt Nam dâng cao tìm bàn gỡ, Thái Lan chờ đúng thời điểm để chuyển trạng thái và kết liễu trận đấu.

Đây không đơn thuần là một trận thua. Thái Lan đã đánh đúng vào điểm yếu trong cách chơi của tuyển Việt Nam. Họ không cố thắng Việt Nam bằng cách kiểm soát bóng và tấn công, mà chọn cách đá chắc chắn trước khi chờ đối thủ mắc sai lầm.

HLV Kim Sang Sik đã giúp tuyển Việt Nam đến những chiến thắng thuyết phục khi đội nhà được chơi theo cách này. Nhưng trước một tuyển Thái Lan đã nghiên cứu kỹ, cách chơi đó không còn hiệu quả. Đó có thể là chuyện đáng nói nhất sau thất bại của tuyển Việt Nam. Thầy trò HLV Kim Sang Sik thực sự rất nguy hiểm khi được chơi phản công, nhưng gặp khó khi phải cầm bóng, áp đặt và xuyên phá một đối thủ chủ động phòng ngự số đông.