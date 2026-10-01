Ronaldo bất ngờ rời trại tập trung Đội tuyển Bồ Đào Nha

Quyết định của Ronaldo được đưa ra sau cuộc trao đổi với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) Pedro Proenca, trong bối cảnh xuất hiện những tranh luận về vai trò của đội trưởng 41 tuổi sau khi anh không được sử dụng trong trận thắng Na Uy 2-1.

Cristiano Ronaldo. Ảnh: Reuters.

Ronaldo được xếp dự bị ở trận gặp Na Uy ngày 27/9 nhưng không được tung vào sân, dù đã khởi động bên ngoài đường biên. Đây là lần thứ ba Ronaldo ngồi dự bị nhưng không thi đấu cho Đội tuyển Bồ Đào Nha. Hai lần trước xảy ra tại vòng bảng EURO 2008 và trận giao hữu với Croatia trước EURO 2024.

Sau trận đấu với Na Uy, Ronaldo cũng không tập luyện cùng toàn đội trong hai ngày 29 và 30/9. FPF không thông báo về bất kỳ chấn thương hay vấn đề thể chất nào của tiền đạo này.

Trước trận gặp Đan Mạch, HLV Jorge Jesus cho biết ông và Ronaldo đã có thỏa thuận từ trước về việc sử dụng tiền đạo này. Theo đó, Ronaldo sẽ không đá chính ở các trận gặp Na Uy và Đan Mạch, nhưng có thể được tung vào sân trong những phút cuối. Tuy nhiên, sau diễn biến trận gặp Na Uy, HLV Jesus đã không sử dụng Ronaldo.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng bác bỏ thông tin Ronaldo từ chối tập luyện. Theo ông, Ronaldo vẫn tập luyện riêng trong phòng gym và không có vấn đề nghiêm trọng giữa hai người. Tuy nhiên, Ronaldo không hài lòng khi không được thi đấu trước Na Uy.

Sau cuộc họp báo, Ronaldo xác nhận quyết định rời trại tập trung trên trang cá nhân. Tiền đạo này cho biết anh đưa ra quyết định sau cuộc trò chuyện với Chủ tịch FPF Pedro Proenca và sẽ giải thích lý do vào thời điểm thích hợp.

FPF sau đó xác nhận Ronaldo đã rời nơi đóng quân của Đội tuyển Bồ Đào Nha tại Copenhagen. Đội tuyển tiếp tục chuẩn bị cho trận gặp Đan Mạch với 24 cầu thủ còn lại trong danh sách triệu tập.

Việc Ronaldo rời trại tập trung khiến tương lai của anh trong màu áo Đội tuyển Bồ Đào Nha được quan tâm. Tuy nhiên, Ronaldo chưa tuyên bố giã từ đội tuyển, do đó chưa thể khẳng định quyết định lần này đồng nghĩa với việc anh chấm dứt sự nghiệp quốc tế.

Ronaldo hiện giữ kỷ lục khoác áo Đội tuyển Bồ Đào Nha nhiều nhất với 234 lần ra sân và là chân sút số một lịch sử đội tuyển với 146 bàn thắng. Đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ gặp Đan Mạch vào rạng sáng 2/10 (giờ Việt Nam) tại UEFA Nations League.