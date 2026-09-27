Sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục hướng tới mục tiêu mới tại FIFA ASEAN Cup 2026 – phiên bản đầu tiên do FIFA tổ chức.

Lịch thi đấu của Đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

Theo lịch thi đấu mới được FIFA công bố, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt chạm trán Philippines, Thái Lan và Pakistan tại vòng bảng FIFA ASEAN Cup 2026 – Division 1.

Các trận đấu của Đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng được ấn định như sau:

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 Division 1

Bảng xếp hạng FIFA ASEAN Cup 2026 Division 2

Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 (Division 1)

Kết quả FIFA ASEAN Cup 2026 (Division 2)

HÀNH TRÌNH CỦA ĐỘI TUYỂN VIỆT NAM TẠI FIFA ASEAN Cup 2026

HLV Kim Sang Sik và cầu thủ xuất sắc nhất trận Nguyễn Đình Bắc tham dự họp báo sau trận đấu với Philippines.

HLV Kim Sang Sik: “Toàn đội đã nắm bắt được tinh thần để giành chiến thắng”

“Đây là một trận đấu không hề dễ dàng và thực sự rất khó khăn. Dù vậy, tôi nghĩ toàn đội đã nắm bắt được tinh thần để giành chiến thắng. Để chuẩn bị cho trận đấu thứ hai sắp tới, chúng tôi cần phải chuẩn bị tốt hơn nữa để có thể giành kết quả tốt”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ tại cuộc họp báo sau trận đấu.

Một trong những điểm đáng chú ý trong trận đấu với Philippines là màn ra mắt của Williams Minh Hoàng, cầu thủ lần đầu được triệu tập và thi đấu cho Đội tuyển Việt Nam. Chính anh là người thực hiện đường căng ngang dẫn đến bàn thắng của Đình Bắc.

HLV Kim Sang Sik đánh giá cao màn thể hiện của cầu thủ trẻ và kỳ vọng Williams Minh Hoàng có thể tiếp tục phát triển vai trò trong đội tuyển.

“Cậu ấy là một cầu thủ giỏi và còn rất trẻ. Cậu ấy mang lại nguồn năng lượng trẻ trung cho toàn đội. Tôi tin rằng cậu ấy không chỉ là một cầu thủ trẻ, mà nếu thích nghi tốt cùng toàn đội, cậu ấy sẽ trở thành một cầu thủ vô cùng quan trọng”, HLV Kim Sang Sik nhận xét.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng cho biết ông đã theo dõi trận đấu giữa Thái Lan và Pakistan, dù chưa phân tích toàn diện. Thái Lan giành chiến thắng 4-0 trước Pakistan ở trận đấu đầu tiên.

“Thái Lan vốn luôn là một đội bóng mạnh và họ đã có một trận đấu tốt trước Pakistan. Pakistan cũng là đội có thể lực rất tốt. Vì thế chúng tôi cần chuẩn bị thật kỹ lưỡng”, HLV Kim Sang Sik nói.

Đội tuyển Việt Nam phải chịu tổn thất khi Nguyễn Xuân Son rời sân trong hiệp 2 vì chấn thương. HLV Kim Sang Sik cho biết tiền đạo này dường như gặp vấn đề ở gân kheo và bày tỏ sự lo lắng, nhưng chưa đưa ra kết luận về khả năng thi đấu ở trận gặp Thái Lan.

“Với cầu thủ Xuân Son, dường như cậu ấy dính chấn thương gân kheo. Là một HLV, tôi cảm thấy rất đau lòng. Cậu ấy có vẻ khá đau, nhưng tôi mong rằng đây không phải là một chấn thương quá nghiêm trọng”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Theo HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam, nếu Xuân Son gặp chấn thương nặng, đây sẽ là tổn thất lớn đối với đội tuyển. Tuy nhiên, ông cũng tin tưởng những cầu thủ còn lại, trong đó có Đình Bắc, đã sẵn sàng để đảm nhiệm những vai trò cần thiết.

Bên cạnh đó, HLV Kim Sang Sik dành lời khen cho thủ thành Lê Giang Patrik, người có nhiều pha cứu thua quan trọng, góp phần giúp ĐT Việt Nam bảo toàn chiến thắng.

“Patrick Lê Giang dù mới gia nhập đội nhưng đã hòa nhập rất nhanh và thể hiện phong độ rất tốt. Tất cả các cầu thủ đều chiến đấu vì tập thể. Từ các cầu thủ tấn công như Đình Bắc, Xuân Son đến toàn bộ hàng thủ đều đoàn kết, hy sinh và vượt qua những thời điểm khó khăn”, HLV Kim Sang Sik nói.

Cùng tham dự họp báo với cương vị Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc chia sẻ về pha lập công có phần may mắn sau đường căng ngang của Williams Minh Hoàng.

“Em nghĩ bạn ấy cũng đã thi đấu rất tốt ở trận đấu ngày hôm nay. Khi Williams thoát xuống và căng ngang đập chân hậu vệ bật ra để em ghi bàn thì em đã cảm ơn Williams vì đường kiến tạo. Em nghĩ Williams đã chơi rất tốt ở trận đấu đầu tiên”, Đình Bắc nói.

Trận đấu với Philippines cũng đánh dấu lần đầu Đình Bắc được trao băng đội trưởng Đội tuyển Việt Nam, dù chỉ trong khoảng thời gian cuối trận. Cầu thủ sinh năm 2004 cho biết đây là niềm vinh dự và là động lực lớn đối với bản thân.

“Đó là một điều rất vinh dự và là động lực rất lớn đối với cá nhân em. Em sẽ mang lại sự tự tin cho các trận đấu tiếp theo và mạnh mẽ, chiến đấu ở những trận đấu tiếp theo thật tốt để toàn đội có kết quả tốt ở giải đấu năm nay”, Đình Bắc chia sẻ.

Chiến thắng trước Philippines giúp Đội tuyển Việt Nam có được 3 điểm trong trận ra quân. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ tiếp tục chuẩn bị cho trận đấu thứ hai tại bảng B gặp Thái Lan vào ngày 29/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung.

Đình Bắc ghi bàn, Đội tuyển Việt Nam thắng Philippines 1-0

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Philippines phải lùi giờ khoảng 30 phút do cơn mưa lớn trút xuống trước giờ bóng lăn. Mặt sân trơn khiến hai đội gặp không ít khó khăn trong việc triển khai lối chơi.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Philippines nhập cuộc chủ động hơn và liên tục tìm cách khai thác hành lang phải.

Phút thứ 2, Việt Anh phải phá bóng hết biên ngang sau một pha xử lý nguy hiểm của đối thủ. Hai phút sau, Minh Hoàng đi bóng kỹ thuật mang về quả đá phạt cho Việt Nam, nhưng Tiến Anh sút thẳng thiếu chính xác.

Đội tuyển Việt Nam đáp trả ở phút thứ 6 với cơ hội của Hoàng Hên, nhưng cú bấm bóng chưa đủ tốt. Hai phút sau, Bailley có pha dứt điểm trong một tình huống tấn công đáng chú ý, song đường chuyền quyết định sau đó không thành công.

Philippines tiếp tục gây sức ép. Kristensen đánh đầu không thành công ở phút 12, trước khi Schneider tung cú sút xa đưa bóng dội xà ngang khung thành Lê Giang Patrik ở phút 23.

Trong thế trận không vượt trội, Đội tuyển Việt Nam bất ngờ có bàn mở tỷ số ở phút 25. Từ đường chuyền của Thành Long, Minh Hoàng băng xuống cắt mặt rồi căng ngang để Đình Bắc băng vào dứt điểm, tạo nên pha phối hợp đẹp mắt và đưa Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Có bàn thắng, Đội tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ, tổ chức phòng ngự nhiều lớp và chờ thời cơ phản công. Philippines kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng gặp khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành Lê Giang Patrik.

Cuối hiệp 1, Việt Nam có thêm một vài tình huống đáng chú ý. Phút 44, cầu thủ Philippines suýt phản lưới nhà sau pha phối hợp đá phạt góc giữa Hoàng Hên và Tiến Anh.

Đến những giây cuối, Lê Giang không bắt dính bóng nhưng Việt Anh kịp thời can thiệp, giải nguy cho đội nhà. Hiệp 1 khép lại với lợi thế 1-0 dành cho Đội tuyển Việt Nam.

Sang hiệp 2, thế trận diễn ra giằng co. Các học trò HLV Kim Sang Sik vẫn chủ động tổ chức tấn công, trong khi Philippines chờ cơ hội phản công.

Phút 58, Đình Bắc bứt tốc vượt qua hai cầu thủ đối phương rồi dứt điểm, nhưng thủ môn Philippines kịp thời cản phá.

Hai phút sau, Xuân Son gặp chấn thương và bất đắc dĩ phải rời sân, nhường chỗ cho Hai Long. Chỉ 4 phút sau, Philippines suýt có bàn gỡ khi Aguinaldo đánh đầu sau quả phạt góc của Schneider.

Đội tuyển Việt Nam sau đó tăng cường nhân sự trên hàng công với sự xuất hiện của Khoa Ngô và Minh Khoa.

Phút 75, sau một pha chuyển trạng thái nhanh của Việt Nam, Nyholm phạm lỗi với Khoa Ngô và ban đầu phải nhận thẻ đỏ trực tiếp. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra VAR, trọng tài thay đổi quyết định, xóa thẻ đỏ và không cho Việt Nam hưởng quả đá phạt.

Phút 83, Philippines đưa bóng vào lưới Đội tuyển Việt Nam sau tình huống Reyes kiến tạo. Một lần nữa VAR can thiệp và sau khi kiểm tra, trọng tài xác định cầu thủ ghi bàn đã rơi vào thế việt vị, qua đó không công nhận bàn thắng.

Những phút cuối diễn ra nghẹt thở khi Philippines dồn toàn lực tấn công. Lê Giang liên tiếp có những pha cứu thua, trong khi Việt Anh chơi nổi bật với những tình huống bọc lót và phá bóng chính xác. Đội tuyển Việt Nam đứng vững cho đến tiếng còi mãn cuộc.

Chiến thắng 1-0 nhờ bàn thắng duy nhất của Đình Bắc giúp Đội tuyển Việt Nam có khởi đầu thuận lợi tại FIFA ASEAN Cup 2026, đồng thời tạo đà tâm lý trước cuộc đối đầu với Thái Lan vào ngày 29/9.

HLV Kim Sang Sik: “Đội tuyển Việt Nam cần bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tâm thế của những người chinh phục thử thách mới”

Trước trận ra quân gặp Philippines tại FIFA ASEAN Cup 2026, HLV Kim Sang Sik khẳng định Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu giành chiến thắng trong từng trận đấu, đồng thời xem giải đấu là cơ hội để các cầu thủ hướng tới những thử thách mới.

Mở đầu cuộc họp báo chiều 25/9 tổ chức tại SVĐ Si Jalak Harupat Bandung, HLV Kim Sang Sik bày tỏ vui mừng và vinh dự khi cùng ĐT Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết mục tiêu trước mắt của đội tuyển là hướng đến chiến thắng trong từng trận đấu và mang lại niềm vui cho người hâm mộ.

“Thông qua giải đấu, tôi hy vọng các cầu thủ sẽ tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm thi đấu thực tế, và từ những trải nghiệm đó sẽ trưởng thành, hoàn thiện hơn để trở thành những cầu thủ chuyên nghiệp xuất sắc”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Đánh giá về vị thế của ĐT Việt Nam sau những thành công gần đây, HLV Kim Sang Sik cho rằng những thành tích trong quá khứ đã thuộc về ngày hôm qua. Đội tuyển cần bước vào FIFA ASEAN Cup 2026 với tâm thế của những người chinh phục thử thách mới.

“Đúng là cho đến nay đội tuyển Việt Nam đã đạt được nhiều thành tích và chức vô địch. Điều này trước hết là nhờ sự ủng hộ nhiệt tình của người hâm mộ Việt Nam, cùng với sự cống hiến, nỗ lực và những giọt mồ hôi của các cầu thủ.

Ở giải đấu lần này, mục tiêu của chúng tôi trước mắt là cố gắng giành chiến thắng trong từng trận đấu một. Và khi tích lũy từng chiến thắng đó, chúng tôi mới hướng đến mục tiêu cao hơn là cạnh tranh chức vô địch”, HLV Kim Sang Sik nói.

Không quá lo lắng về những thay đổi nhân sự

Đội tuyển Việt Nam bước vào giải đấu với một số sự vắng mặt đáng tiếc do chấn thương, đồng thời có thêm những nhân tố mới. HLV Kim Sang Sik cho biết các cầu thủ được triệu tập bổ sung đều đang có năng lực và phong độ tốt tại giải quốc nội, đồng thời hòa nhập nhanh với tập thể.

“Các cầu thủ hiện nay đang trong mùa giải thi đấu liên tục nên thể lực có phần mệt mỏi, và một số cầu thủ trụ cột cũng không may gặp chấn thương, dẫn đến việc không thể tham gia đợt tập trung lần này.

Tuy nhiên, các cầu thủ được triệu tập bổ sung đều là những người có năng lực, tố chất tốt và đang thể hiện phong độ cao ở giải quốc nội”, HLV Kim Sang Sik cho biết.

Theo HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam, sự khát khao của các nhân tố mới cùng tinh thần đoàn kết của toàn đội giúp ông không quá lo lắng về những thay đổi trong lực lượng.

“Các cầu thủ của chúng ta mỗi khi gặp hoàn cảnh khó khăn lại càng phát huy được tinh thần đoàn kết, nỗ lực hơn gấp bội để khẳng định mình trên sân cỏ”, ông nhấn mạnh.

Đình Bắc và vai trò kết nối trong Ban cán sự

Một trong những nội dung đáng chú ý tại buổi họp báo là lý do HLV Kim Sang Sik lựa chọn Nguyễn Đình Bắc vào Ban cán sự Đội tuyển Việt Nam, bên cạnh đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức và đội phó Nguyễn Xuân Son.

HLV Kim Sang Sik cho biết ông mong muốn tăng cường sự gắn kết giữa các thế hệ cầu thủ trong đội tuyển.

Theo ông, Đình Bắc tuy còn trẻ nhưng có tinh thần chiến đấu và sự tự tin lớn, qua đó có thể đóng vai trò cầu nối giữa các cầu thủ trẻ và những đàn anh giàu kinh nghiệm.

“Tôi tin Đình Bắc sẽ là cầu nối giúp các cầu thủ trẻ giao tiếp, gắn kết tự nhiên hơn với các đàn anh lớn tuổi trong đội. Để xây dựng một tập thể vững mạnh thành một khối thống nhất, tất cả các thành viên đều phải chia sẻ và cống hiến cùng nhau”, HLV Kim Sang Sik chia sẻ.

Hoàng Đức luôn sẵn sàng ra sân thi đấu

Trả lời câu hỏi liên quan đến tình trạng chấn thương, đội trưởng Nguyễn Hoàng Đức cho biết quá trình phục hồi chấn thương đang có những tiến triển tích cực.

Hoàng Đức chưa thể tập luyện bình thường cùng toàn đội trong thời gian vừa qua, nhưng khẳng định luôn trong trạng thái sẵn sàng nếu được đăng ký thi đấu.

“Thực ra khi có mặt ở đây thì tôi đã luôn sẵn sàng cho các trận đấu rồi. Còn về mặt thể trạng thì khoảng thời gian vừa rồi tôi cũng chưa thể tập luyện cùng với đội.

Nhưng hiện tại mọi thứ đang tiến triển rất tốt. PNếu được xếp vào danh sách thi đấu thì tôi luôn cống hiến hết mình cho đội tuyển quốc gia”, Hoàng Đức nói.

HLV Kim Sang Sik cũng cho biết việc Hoàng Đức có đá chính ngay từ đầu hay thi đấu ở thời điểm thích hợp sẽ phụ thuộc vào quá trình kiểm tra, đánh giá thể trạng. Ban huấn luyện sẽ theo dõi kỹ lưỡng tình trạng thể lực của từng cầu thủ để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Trước mắt, Đội tuyển Việt Nam đang hướng sự tập trung vào trận đấu với Philippines. Hoàng Đức cho biết toàn đội đã sẵn sàng và háo hức chờ trận ra quân.

“Chắc chắn toàn đội sẽ cống hiến hết mình cho trận đấu ngày mai và đem lại kết quả tốt nhất, đó là một chiến thắng”, Hoàng Đức khẳng định.

Trận đấu giữa Đội tuyển Việt Nam và Philippines sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 26/9 trên sân Si Jalak Harupat, Bandung, trong khuôn khổ bảng B FIFA ASEAN Cup 2026.

Ban cán sự Đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026

HLV Kim Sang Sik chính thức công bố Ban cán sự đội tuyển Việt Nam tham dự FIFA ASEAN Cup 2026.

Theo đó, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đảm nhiệm vai trò đội trưởng. Hai đội phó là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Đình Bắc.

Nguyễn Hoàng Đức và Nguyễn Xuân Son đều là những gương mặt giàu kinh nghiệm của Đội tuyển Việt Nam.

Cả hai vừa cùng đội tuyển hoàn thành hành trình bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Championship 2026.

Trong khi đó, đây là lần đầu tiên Nguyễn Đình Bắc được trao vai trò trong Ban cán sự Đội tuyển Việt Nam.

Tiền đạo sinh năm 2004 đang có lần thứ hai góp mặt tại đội tuyển quốc gia trong năm 2026 và tiếp tục được HLV Kim Sang Sik trao cơ hội thể hiện trong một giải đấu do FIFA tổ chức.

Với sự kết hợp giữa kinh nghiệm của Hoàng Đức, Xuân Son và sức trẻ của Đình Bắc, Ban cán sự Đội tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ góp phần duy trì sự đoàn kết, gắn kết trong tập thể, hướng tới mục tiêu tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau khi bảo vệ thành công ngôi vô địch Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục hướng tới thử thách mới tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Danh sách tập trung chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026

HLV Kim Sang Sik chính thức lựa chọn 23 cầu thủ được triệu tập vào danh sách Đội tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. So với lực lượng từng đăng quang ASEAN Championship 2026, đội tuyển tiếp tục duy trì phần lớn bộ khung, đồng thời đón sự trở lại của một số gương mặt và hai tân binh đáng chú ý là Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng.

Có thể nhận thấy, phần lớn những cầu thủ đã cùng ĐT Việt Nam hoàn thành hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Championship 2026 tiếp tục góp mặt trong đợt tập trung lần này, trong đó có những trụ cột như Lê Giang Patrik, Nguyễn Thành Chung, Phạm Xuân Mạnh, Nguyễn Hoàng Đức, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Hai Long, Nguyễn Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, Nguyễn Đình Bắc, Nguyễn Xuân Son… Danh sách cũng có sự trở lại của Nguyễn Văn Việt, Lê Ngọc Bảo và Cao Pendant Quang Vinh.

Điểm mới đáng chú ý trong danh sách lần này là sự xuất hiện của Nguyễn Adou Leygley Minh và Williams Minh Hoàng – hai cầu thủ lần đầu được triệu tập lên ĐT Việt Nam.

Nguyễn Adou Leygley Minh, sinh năm 1997, hiện khoác áo Công An Hà Nội. Cầu thủ Việt kiều Pháp thi đấu ở vị trí trung vệ và đã có kinh nghiệm thi đấu tại V.League, đồng thời đã được FIFA xác nhận đủ điều kiện thi đấu cho các đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, Williams Minh Hoàng sinh năm 2007, hiện thi đấu cho Công An TP.HCM. Cầu thủ mang hai dòng máu Việt Nam – Anh sở hữu chiều cao 1m90 và đã tạo được dấu ấn trong mùa giải đầu tiên thi đấu tại V.League. Việc được triệu tập ở tuổi 19 giúp Williams Minh Hoàng có cơ hội làm quen với môi trường ĐTQG và tích lũy thêm kinh nghiệm trong quá trình chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026.

Thể thức thi đấu FIFA ASEAN Cup 2026

FIFA ASEAN Cup 2026 là giải đấu do Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) tổ chức, với sự tham dự của các đội tuyển theo hình thức mời.

Theo Điều lệ, giải đấu nằm trong khung FIFA Days từ ngày 21/9 đến 6/10/2026, đồng thời các trận đấu được tính điểm trên Bảng xếp hạng FIFA dành cho các đội tuyển nam với tư cách các trận giao hữu quốc tế diễn ra trong thời gian thuộc lịch thi đấu quốc tế chính thức.

Theo thể thức được FIFA quy định, FIFA ASEAN Cup 2026 gồm hai hạng đấu: Division 1 – FIFA ASEAN Cup Premier Division và Division 2 – FIFA ASEAN Cup Challenge Division.

Theo thông báo chính thức của FIFA, Division 1 – bảng B quy tụ 4 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Philippines và Pakistan.

Trong khi đó, bảng A gồm chủ nhà Indonesia, Bangladesh, Malaysia và Singapore.

Tại vòng bảng, mỗi đội thi đấu 3 trận theo thể thức vòng tròn một lượt và tính điểm xếp hạng. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào trận chung kết Division 1, với đội nhất bảng A gặp đội nhất bảng B.

Trong trường hợp các đội bằng điểm sau vòng bảng, FIFA áp dụng hệ thống tiêu chí xếp hạng theo thứ tự, trước hết dựa trên thành tích đối đầu giữa các đội liên quan, sau đó đến hiệu số bàn thắng, số bàn thắng và các tiêu chí tiếp theo; nếu vẫn không thể phân định, thứ hạng FIFA sẽ được áp dụng.

Theo kế hoạch, trận đấu đầu tiên của Đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026 diễn ra vào 19h30 ngày 26/9, gặp Philippines trên sân Si Jalak Harupat, Bandung.

Ba ngày sau, đội tuyển tiếp tục cuộc đua tại bảng B bằng màn đối đầu với Thái Lan, trước khi di chuyển tới Jakarta để gặp Pakistan vào ngày 2/10.

Theo lịch thi đấu tổng thể, các trận đấu vòng bảng Division 1 diễn ra từ ngày 25/9 đến 3/10.

Trận chung kết Division 1 dự kiến diễn ra lúc 20h00 ngày 5/10 tại SVĐ Gelora Bung Karno, Jakarta, trong khi trận tranh hạng ba diễn ra lúc 16h00 cùng ngày.

Nếu trận chung kết kết thúc với tỷ số hòa sau 90 phút, hai đội sẽ thi đấu hiệp phụ gồm hai hiệp, mỗi hiệp 15 phút. Trong trường hợp vẫn bất phân thắng bại, kết quả sẽ được quyết định bằng loạt sút luân lưu.

Với việc được tổ chức trong khung lịch thi đấu quốc tế chính thức của FIFA, FIFA ASEAN Cup 2026 sẽ là cơ hội để Đội tuyển Việt Nam thi đấu với những đối thủ có chất lượng. Đồng thời hướng tới mục tiêu cạnh tranh vị trí dẫn đầu bảng B và giành quyền vào trận chung kết Division 1.