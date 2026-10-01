ASIAD 2026: Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam giành HCĐ

Đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam tranh tài tại ASIAD 2026. Ảnh: Esports Việt Nam

Trước Đài Bắc Trung Hoa, các tuyển thủ Việt Nam nhập cuộc khá tốt và từng tạo lợi thế lớn ở ván đầu tiên. Tuy nhiên, đối thủ đã tận dụng tốt thời điểm quyết định để lật ngược thế trận, giành chiến thắng sau 27 phút thi đấu. Sang ván thứ hai, Đài Bắc Trung Hoa kiểm soát trận đấu tốt hơn và tiếp tục giành chiến thắng, qua đó kết thúc trận bán kết với tỷ số 2-0. Kết quả này đưa Đài Bắc Trung Hoa vào chung kết, trong khi đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam nhận HCĐ.

Thành tích trên góp phần nối dài dấu ấn của Thể thao Điện tử Việt Nam tại ASIAD 2026, trong kỳ đại hội thứ hai liên tiếp Esports được đưa vào chương trình thi đấu tranh huy chương chính thức.

Đáng chú ý, đội tuyển Liên Minh Huyền Thoại Việt Nam trước đó đã toàn thắng cả 3 trận vòng bảng để giành ngôi đầu bảng A và tiến vào bán kết.