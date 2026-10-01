ASIAD 2026: Chờ dấu ấn của taekwondo Việt Nam

Sau quá trình tuyển chọn tại Giải vô địch taekwondo châu Á 2026, Việt Nam giành 8 suất tham dự, gồm 2 suất quyền, 6 suất đối kháng. Ngoài ra đội còn 1 suất ở nội dung đấu thực tế ảo.

Đội tuyển taekwondo Việt Nam sẵn sàng cho các cuộc tranh tài tại ASIAD 2026. Ảnh: TVN

Ở nội dung đối kháng, Bạc Thị Khiêm là một trong những niềm hy vọng lớn. Võ sĩ người dân tộc Thái thi đấu ở hạng trên 67kg nữ, từng giành HCĐ ASIAD 2022, HCV giải vô địch châu Á 2024 và HCV SEA Games 33.

Bản lĩnh và kinh nghiệm của Bạc Thị Khiêm được kỳ vọng sẽ giúp cô tạo dấu ấn nếu có kết quả thuận lợi từ bốc thăm.

Trong khi đó, Nguyễn Thị Loan được xem là nhân tố đáng chú ý khác. Từng giành HCB SEA Games 33 và HCB US Open 2026 ở hạng 53kg, võ sĩ 20 tuổi được Ban huấn luyện chuyển xuống hạng 49kg để thay thế vị trí Kim Tuyền để lại. Đây là thử thách không nhỏ khi cô phải thích nghi cả về thể lực lẫn chiến thuật.

Bốn VĐV còn lại ở nội dung đối kháng, gồm: Nguyễn Hồng Trọng (dưới 58kg nam), Lê Tuấn (dưới 68kg nam), Trần Hồ Nhân Văn (trên 80kg nam) và Trần Thị Ánh Tuyết (dưới 67kg nữ).

Ở nội dung quyền và đấu thực tế ảo, Châu Ngọc Tuyết Sang nhận được nhiều sự chú ý. Em gái nhà vô địch thế giới Châu Tuyết Vân từng giành 2 HCB quyền sáng tạo đồng đội U17 thế giới.

Trong quá trình chuẩn bị, Tuyết Sang tập luyện cường độ cao, đồng thời có thêm trải nghiệm khi thi đấu thử với các đối thủ Ấn Độ, Singapore và Nhật Bản tại Chuncheon (Hàn Quốc).

Nguyễn Xuân Thành là đại diện còn lại ở nội dung quyền cá nhân nam, từng giành HCĐ quyền sáng tạo cá nhân nam tại giải vô địch châu Á 2026.

Để chuẩn bị cho ASIAD 2026, đội tuyển Việt Nam duy trì tập luyện hai buổi mỗi ngày tại TP.HCM và có một tháng tập huấn tại các trường đại học thể thao hàng đầu Hàn Quốc dưới sự hướng dẫn của chuyên gia Kim Kil Tae.

Môn taekwondo ASIAD 2026 diễn ra từ ngày 1 đến 3.10, lần lượt với các nội dung quyền, đối kháng và đấu thực tế ảo.