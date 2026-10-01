ASIAD 20: Yu Zidi, tuổi 13 làm dậy sóng đường đua xanh

Được xem là “thần đồng” của bơi lội Trung Quốc, nhưng nhiều người tin rằng Yu Zidi là "của để dành" cho tương lai. Trái hẳn với dự đoán, Yu Zidi đã tỏa sáng ở cả 3 nội dung thi đấu trên đường đua xanh tại Nhật Bản. Mở màn bằng tấm huy chương vàng (HCV) nội dung 200m nữ bơi bướm, phá kỷ lục ASIAD, Yu Zidi không có đối thủ ở cự ly 200m bơi hỗn hợp nữ, phá kỷ lục châu Á. Yu Zidi khép lại kỳ ASIAD 20 thăng hoa khi về nhất nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ, phá kỷ lục ASIAD, hoàn tất hat-trick HCV.

Yu Zidi thể hiện sự vượt trội ở nội dung 400m hỗn hợp cá nhân nữ. Ảnh: AP

Trong 3 ngày, Yu Zidi giành 3 HCV, phá 2 kỷ lục ASIAD và 1 kỷ lục châu Á, trở thành hiện tượng ở ASIAD 20. Nhiều người ví Yu Zidi là "McIntosh mới" của làng bơi thế giới. McIntosh, 20 tuổi, quốc tịch Canada, từng là hiện tượng bơi toàn cầu khi giành 4 HCV Olympic. Zhang Yufei, 28 tuổi, một trong những "tượng đài" của làng bơi Trung Quốc cho biết: “Sự kỳ vọng đối với Yu Zidi giờ lớn hơn cả sự ngạc nhiên. Tôi hy vọng cô bé có thể chịu đựng được áp lực và tiếp tục duy trì đà phát triển”.

Hành trình đến với môn bơi của Yu Zidi bắt đầu từ một buổi đi chơi ở công viên nước năm 6 tuổi. Khi ấy, một huấn luyện viên tình cờ nhận ra những tố chất đặc biệt và đề nghị gia đình cho Yu Zidi tập luyện chuyên nghiệp. Tại trung tâm đào tạo, cô bé được thử sức ở 4 kiểu bơi, tạo nền tảng cho khả năng thi đấu ở các nội dung hỗn hợp. Năm 2023, khi mới 10 tuổi, Yu Zidi xuất hiện tại giải vô địch quốc gia Trung Quốc và đứng thứ 10 ở nội dung 400m hỗn hợp. Một năm sau, cô giành huy chương bạc ở chính cự ly này.

Yu Zidi nhận huy chương vàng nội dung 200m nữ bơi bướm ASIAD 20. Ảnh: AP

Trước thềm Đại hội thể thao toàn quốc Trung Quốc năm 2025, mục tiêu giành HCV 400m hỗn hợp trở thành áp lực quá lớn với Yu Zidi. Cô bé ví cảm giác ấy như một tảng đá đè nặng khiến mình khó thở và từng nói với huấn luyện viên rằng “cháu làm bất cứ điều gì khác cũng được, chỉ cần không phải tiếp tục tập”. Nhưng rồi khó khăn cũng qua đi với Yu Zidi nhờ sự hỗ trợ của huấn luyện viên và sự đồng hành của gia đình. Cô bé tiếp tục tập luyện, rồi giành tới 4 huy chương tại đại hội.

Yu Zidi sẽ tròn 14 tuổi vào ngày 16-10 tới. Sau ASIAD 20, Yu Zidi không còn là một “thần đồng” mà giờ được nhìn nhận như một thế lực mới của làng bơi thế giới. Theo giới chuyên môn, thể hình, thể lực, kỹ thuật, kinh nghiệm... của Yu Zidi sẽ còn được cải thiện nhiều. ASIAD 20 chỉ là bước đệm để Yu Zidi chinh phục những đỉnh cao mới, trước mắt là Giải bơi vô địch thế giới 2027 và Olympic 2028.