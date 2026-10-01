Vì sao Ronaldo rời đội tuyển Bồ Đào Nha?

Hôm 25-9, Ronaldo đá chính trong thắng lợi 1-0 của đội tuyển Bồ Đào Nha trước Xứ Wales ở UEFA Nations League 2026-2027 nhưng bị thay ra ở phút 65. Huấn luyện viên Jorge Jesus giải thích rằng ông muốn đưa vào sân những cầu thủ có thể lực tốt hơn và tăng cường khả năng tranh chấp.

Ronaldo trong một buổi hoạt động của đội tuyển Bồ Đào Nha ở Đan Mạch. Ảnh: AP

Ba ngày sau, Ronaldo không có tên trong đội hình xuất phát ở trận đội tuyển Bồ Đào Nha gặp Na Uy. Huấn luyện viên Jorge Jesus trước đó đã nói với Ronaldo rằng ông dự định tung Ronaldo vào sân, nhưng cuối cùng tiền đạo 41 tuổi không được sử dụng trong suốt trận đấu. Sau tiếng còi mãn cuộc, Ronaldo đi thẳng vào đường hầm thay vì cùng các đồng đội tiến về phía khán đài để cảm ơn những cổ động viên đã đến sân cổ vũ.

Sau trận Bồ Đào Nha thắng Na Uy 2-1, Ronaldo không tập luyện cùng đội tuyển Bồ Đào Nha mà tập riêng trong phòng gym, dù không có thông tin nào cho thấy anh gặp chấn thương. Những thông tin về căng thẳng giữa Ronaldo và huấn luyện viên Jorge Jesus bắt đầu xuất hiện, trong khi Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca di chuyển tới Copenhagen (Đan Mạch), nơi đội tuyển Bồ Đào Nha sẽ thi đấu trận gặp đội tuyển Đan Mạch (diễn ra rạng sáng 2-10). Ronaldo đăng một bức ảnh mặc trang phục đội tuyển Bồ Đào Nha, chỉ kèm theo hai biểu tượng quốc kỳ Bồ Đào Nha và hình trái tim.

Sáng 1-10 (giờ Việt Nam), huấn luyện viên Jorge Jesus công khai phủ nhận có vấn đề giữa ông và Ronaldo. Ông khẳng định Ronaldo không hề từ chối tập luyện và nói với các phóng viên: “Cậu ấy sẽ tập hôm nay. Tuy nhiên, Ronaldo không tham gia buổi tập và rời sân Parken ở Copenhagen”.

Vài giờ sau, Ronaldo đăng dòng trạng thái lên mạng xã hội Facebook thông báo chia tay đội tuyển Bồ Đào Nha, đồng thời trực tiếp đề cập đến cuộc họp báo của huấn luyện viên Jorge Jesus cũng như cuộc trao đổi sau đó với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca.

“Sau khi cuộc họp báo của huấn luyện viên quốc gia và sau một cuộc trò chuyện với Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha, tôi quyết định rời khỏi đội tuyển quốc gia. Vào thời điểm thích hợp, tôi sẽ nói với mọi người lý do tôi đưa ra quyết định. Bây giờ là lúc để chúc may mắn cho đội tuyển Bồ Đào Nha và tất cả đồng đội của tôi”, Ronaldo viết trên mạng xã hội Facebook.