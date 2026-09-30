Định hướng giới trẻ sống có văn hóa và trách nhiệm:Những bài học từ đấu trường khu vực

Định hướng giới trẻ sống có văn hóa và trách nhiệm: Bản lĩnh là “tấm lá chắn mềm”

Phó trưởng Đoàn Hoàng Quốc Vinh thưởng nóng cho Đinh Văn Tâm sau khi đoạt HCB

Khi nghĩ đến Tổ quốc, nỗi đau dường như nhỏ lại

Một trong những câu chuyện xúc động tại ASIAD 20 là hành trình của võ sĩ Đinh Văn Tâm. Sau khi giành chiến thắng ở bán kết để có quyền tranh HCV, Tâm bước xuống sàn đấu với chấn thương ở cả hai đầu gối, một bên bị tràn dịch, bên còn lại tổn thương dây chằng. Với một VĐV, chấn thương như vậy có thể buộc họ phải dừng lại. Nhưng Tâm vẫn tha thiết đề nghị ban huấn luyện cho mình được tiếp tục thi đấu trận chung kết.

TS.BS Nguyễn Mạnh Thắng, Chủ tịch Hội Y học Thể thao Việt Nam, một trong những bác sĩ đồng hành cùng Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20 nhớ lại, sau khi Tâm chấn thương, Phó trưởng đoàn Hoàng Quốc Vinh đã đến thăm VĐV và yêu cầu đội ngũ y tế kiểm tra tình trạng của anh.

Theo bác sĩ Thắng, với những chấn thương ở sụn chêm, hai đầu gối bị tràn dịch và tổn thương dây chằng, VĐV phải chịu những cơn đau rất lớn và thông thường khó có thể tiếp tục thi đấu. “Vì thế tôi mới hỏi cháu Tâm: Cháu đau thế có thi đấu được không? Ngay lập tức, câu trả lời của cháu khiến anh Vinh và tôi đều xúc động: Cháu cứ nghĩ đến việc được tranh huy chương vàng về cho Tổ quốc là hết đau rồi ạ”, bác sĩ Thắng kể.

Với quyết tâm ấy, Tâm nhận được sự hỗ trợ tích cực của đội ngũ y tế để có thể bước lên sàn đấu trận chung kết. Anh đã không thể giành HCV như mong muốn, nhưng tấm HCB mang về cho Đoàn Thể thao Việt Nam còn chứa đựng một câu chuyện khác phía sau thành tích: Câu chuyện của một VĐV biết mình đang đau nhưng vẫn muốn nỗ lực đến cùng vì màu cờ sắc áo.

“Dù không giành được HCV, nhưng tôi nghĩ tấm HCB và ý chí vượt lên chính mình, không bỏ cuộc, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của Tâm đáng để mỗi chúng ta nhìn vào, suy ngẫm và học tập”, bác sĩ Nguyễn Mạnh Thắng chia sẻ.

Với những người trẻ, câu chuyện của Đinh Văn Tâm cũng gợi nhắc về cách sống có mục tiêu, biết kiên trì và có trách nhiệm với những gì mình lựa chọn. Không phải ai cũng cần làm những điều lớn lao, nhưng mỗi người đều có thể bắt đầu bằng việc không dễ dàng từ bỏ trước khó khăn, nỗ lực hoàn thành tốt công việc của mình và biết đặt trách nhiệm với cộng đồng bên cạnh lợi ích cá nhân.

Chị Hồng mong muốn vun đắp tình yêu đất nước cho con từ những trận đấu của Đoàn Thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Gieo tình yêu đất nước từ những điều bình dị

Trên hành trình tác nghiệp tại ASIAD 20, chúng tôi còn bắt gặp một hình ảnh khác đó là nhiều gia đình người Việt đang sinh sống tại Nhật Bản đưa những đứa trẻ tới sân cổ vũ U23 Việt Nam và các đội tuyển của Đoàn Thể thao Việt Nam.

Với họ, một trận đấu không chỉ là dịp cổ vũ thể thao. Đó còn là cách để những đứa trẻ sinh ra hoặc lớn lên xa quê hương được nhìn thấy lá cờ đỏ sao vàng, được hòa vào tiếng hô “Việt Nam” trên khán đài và từng bước cảm nhận sự gắn bó với quê hương của cha mẹ mình.

Trên khán đài, gia đình chị Nguyễn Thị Hồng cùng người chồng Nhật Bản, hiện là giảng viên đại học và cậu con trai 6 tuổi Minh Khôi. Cả ba cùng mặc trang phục mang sắc đỏ Việt Nam để cổ vũ U23 Việt Nam. Không chỉ bóng đá, kể từ khi Đoàn Thể thao Việt Nam sang Nhật Bản dự ASIAD 20, gia đình chị Hồng đã tranh thủ tới nhiều địa điểm cổ vũ các VĐV Việt Nam thi đấu.

“Con trai Minh Khôi của tôi rất yêu Việt Nam và tôi muốn dạy con, vun đắp tình yêu quê hương, đất nước cho con từ chính những lần đi cổ vũ như thế này. Dù ở xa nhưng chúng tôi luôn hướng về Tổ quốc”, chị Hồng chia sẻ. Có lẽ tình yêu đất nước của một đứa trẻ cũng có thể được hình thành từ những điều giản dị như thế. Không nhất thiết phải bắt đầu bằng những bài học lớn, mà có thể từ một chiếc áo đỏ, một lá cờ Việt Nam, một lần theo bố mẹ tới sân vận động hay khoảnh khắc nhìn thấy VĐV Việt Nam không từ bỏ dù đang ở thế bất lợi.

Hai cổ động viên Hà Tiến Mạnh và Phan Văn Đông đã sinh sống nhiều năm tại Nhật Bản. Dù xa quê, cả hai cho biết vẫn thường xuyên dõi theo các đội tuyển Việt Nam và luôn mang trong mình niềm tự hào, tự tôn dân tộc. “Việt Nam luôn ở trong tim tôi”, anh Hà Tiến Mạnh xúc động chia sẻ.

ASIAD 20 cũng là lần đầu tiên hai anh có cơ hội trực tiếp đến sân cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Nhưng điều khiến anh Mạnh ấn tượng không chỉ là được tận mắt xem các cầu thủ thi đấu. “Nhìn các cầu thủ thi đấu, tôi cảm nhận rất rõ tinh thần quyết tâm và không bỏ cuộc. Điều đó cũng nhắc mình trong cuộc sống phải luôn cố gắng, sẵn sàng nỗ lực bằng 200% sức lực, cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo”, anh Mạnh nói.

Từ Đinh Văn Tâm nén đau để bước vào trận chung kết, những VĐV nỗ lực đến thời khắc cuối cùng vì màu cờ sắc áo, đến những người Việt xa quê đưa con tới khán đài để vun đắp tình yêu với nguồn cội, ASIAD 20 đang kể những câu chuyện vượt ra ngoài giới hạn của thắng và thua.

Trong một đời sống mà người trẻ có quá nhiều lựa chọn để dành thời gian và sự chú ý, đặc biệt khi mạng xã hội có thể cuốn mỗi người vào những cuộc tranh luận hay những câu chuyện chóng đến rồi chóng đi, những hình ảnh từ ASIAD cũng gợi ra một câu hỏi đáng suy ngẫm: Mình sẽ sử dụng thời gian, năng lượng và khả năng của mình cho điều gì?

Trưởng thành không nhất thiết bắt đầu bằng những việc lớn lao. Đó có thể là học tập nghiêm túc hơn, làm tốt công việc của mình, biết chăm sóc gia đình, giúp đỡ người khác, không bỏ cuộc trước khó khăn; hay đơn giản là biết dành thời gian cho những điều có giá trị thay vì để những ngày tháng trôi qua trong những câu chuyện vô bổ.