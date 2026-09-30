Ronaldo bỏ buổi tập của tuyển Bồ Đào Nha, trở về khách sạn

Ronaldo xuất hiện tại sân tập Eleda khoảng 30 phút trước khi các đồng đội bắt đầu tập luyện hôm 29/9. Tuy nhiên, đội trưởng Bồ Đào Nha không tham gia các bài tập cùng toàn đội. Joao Felix và Francisco Conceicao cũng vắng mặt trong buổi tập chung.

Tiền đạo thuộc biên chế Al Nassr có cuộc trao đổi ngắn với HLV Jorge Jesus trước khi rời sân. Ronaldo sau đó trở lại khách sạn của đội tuyển. Tại đây, anh hoàn thành một buổi tập cá nhân trong phòng gym.

Đáng chú ý, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha khẳng định quyết định này không liên quan đến chấn thương. Ronaldo vẫn được theo dõi sát sao trước cuộc đối đầu Đan Mạch tại Copenhagen vào ngày 2/10.

Theo giải thích từ phía Bồ Đào Nha, phòng gym tại sân Eleda không có một số thiết bị mà Ronaldo cần cho giáo án tập luyện riêng. Vì vậy, thay vì thực hiện một buổi tập không đúng yêu cầu, siêu sao 41 tuổi trở về khách sạn để hoàn thành chương trình đã lên kế hoạch.

Việc Ronaldo chủ động duy trì chế độ tập luyện cá nhân không phải điều bất thường. Ở tuổi 41, tiền đạo này vẫn đặt yêu cầu rất cao đối với quá trình chuẩn bị thể lực và thường có những bài tập riêng bên cạnh giáo án của đội tuyển.

Ronaldo được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò đầu tàu của đội nhà trong cuộc đối đầu tại Copenhagen. Sau buổi tập riêng, tình trạng của anh sẽ tiếp tục được đội ngũ tuyển Bồ Đào Nha theo dõi trước khi HLV Jorge Jesus đưa ra quyết định cuối cùng về kế hoạch sử dụng người đội trưởng.