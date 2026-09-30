Đô vật Ares góp mặt tại NJPW, thi đấu cùng đương kim vô địch Nhật Bản

Ares thi đấu cùng đương kim vô địch IWGP

Theo lịch thi đấu của sự kiện Road to King of Pro-Wrestling, Ares sẽ sát cánh cùng Yota Tsuji, đương kim vô địch hạng nặng IWGP, trong trận đấu đồng đội diễn ra tại Korakuen Hall ngày 7/10.

Ares sẽ đối đầu nhiều tên tuổi "nặng ký" trong trận đấu sắp tới tại Tokyo. (Ảnh: NVCC)

Đối thủ của bộ đôi này là Zack Sabre Jr. và Ryohei Oiwa, hai đô vật thuộc nhóm TMDK. Oiwa vừa giành chức vô địch G1 Climax 2026 và sẽ đối đầu với chính Yota Tsuji trong trận tranh đai hạng nặng IWGP tại sự kiện King of Pro-Wrestling ngày 12/10.

Việc Ares xuất hiện trong trận đấu tại Korakuen Hall diễn ra sau chuyến tìm kiếm và giao lưu với các đô vật tại châu Á của Yota Tsuji. Tháng 8/2026, Tsuji đã xuất hiện tại sự kiện The Rumble do Vietnam Pro Wrestling (VPW) tổ chức và gửi lời mời Ares tới Noge Dojo, cơ sở đào tạo của NJPW.

Chỉ hơn một tháng sau đó, Ares đã có tên trong đội hình thi đấu tại một sự kiện của NJPW. Đây là bước tiến đáng chú ý đối với đô vật Việt Nam trong quá trình tiếp cận môi trường thi đấu chuyên nghiệp quốc tế.

Từ VPW đến sàn đấu chuyên nghiệp Nhật Bản

Ares trưởng thành từ hệ thống của VPW từ năm 2022. Trong quá trình thi đấu tại Việt Nam, anh đã ba lần giành đai Openweight và có tổng thời gian giữ danh hiệu 518 ngày. Tại sự kiện The Rumble vừa qua, Ares để mất đai vào tay Da Butcherman.

Từ những trận đấu tại TP Hồ Chí Minh, Ares đang có cơ hội bước lên một sân đấu mới khi góp mặt tại NJPW. Đặc biệt, việc màn ra mắt diễn ra tại Korakuen Hall - địa điểm có lịch sử lâu năm với đô vật chuyên nghiệp Nhật Bản - càng tạo thêm ý nghĩa cho cột mốc này.

Trận đấu ngày 7/10 cũng là cơ hội để Ares thi đấu bên cạnh những tên tuổi hàng đầu của NJPW và tích lũy kinh nghiệm trong môi trường wrestling chuyên nghiệp Nhật Bản.

Sự xuất hiện của Ares tại Road to King of Pro-Wrestling vì vậy không chỉ đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp của Triệu Phong, mà còn cho thấy đô vật Việt Nam đang từng bước có cơ hội tiếp cận các sân chơi chuyên nghiệp ngoài nước.