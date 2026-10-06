'Dải lụa ký ức' uốn lượn bên Hồ Gươm

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai không gian nghệ thuật "dải lụa ký ức" tại khu vực vườn hoa và đường dạo ven bờ phía Tây hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ, phía Tây Nam Tháp Rùa.

Theo thiết kế, cầu đi bộ được lắp phía trên tầng cây thấp và thảm cỏ, uốn lượn qua khu vườn ven hồ, tổng chiều dài khoảng 800 m. Lối đi được nâng khỏi mặt đất nhằm hạn chế tác động đến rễ cây lớn, đồng thời giữ nguyên cảnh quan phía dưới.

Đây là công trình trang trí nghệ thuật trong không gian công cộng, phục vụ người dân và du khách tham quan, đi dạo, ngắm cảnh, chụp ảnh và lưu giữ những khoảnh khắc bên hồ Hoàn Kiếm.

UBND phường Hoàn Kiếm (Thành phố Hà Nội) tổ chức trang trí không gian nghệ thuật quanh Hồ Gươm với chủ đề "dải lụa ký ức" theo hình thức xã hội hóa.

Điểm nhấn của không gian là "dải lụa ký ức", gồm cầu cạn cảnh quan kết hợp hệ thống chiếu sáng và các khung gương, bố trí trên vỉa hè và đường dạo ven hồ, dọc phố Lê Thái Tổ.

Theo đó, cầu đi bộ kết hợp hệ thống chiếu sáng và những khung gương, tạo thành không gian để người dân, du khách tản bộ, tham quan, chụp ảnh và ngắm Hồ Gươm từ những góc nhìn mới.

Công trình được kỳ vọng góp phần làm phong phú trải nghiệm của cộng đồng tại không gian văn hóa, lịch sử gắn bó với đời sống người dân Thủ đô qua nhiều thế hệ.

Cầu được nâng khỏi mặt đất, đi qua tầng cây thấp và thảm cỏ, hạn chế tác động trực tiếp đến khu vực rễ của những cây lớn. Ghi nhận của Người Đưa Tin, công trình đã dần thành hình.

Công nhân đang tiến hành hoàn thành những hạng mục cuối cùng.

Theo đại diện UBND phường Hoàn Kiếm, “dải lụa” không chỉ là hình thức của tuyến cầu mà còn tạo một hành trình với những góc nhìn liên tục thay đổi về hồ Hoàn Kiếm, để mỗi người có trải nghiệm và ký ức riêng.

Các khung gương đang được lắp đặt sát hồ, tạo thêm điểm tham quan, chụp ảnh trong tổng thể không gian.

Dải lụa ký ức dự kiến được trưng bày từ ngày 8/10 đến hết 2/12 tại khu vực vỉa hè, đường dạo ven hồ Hoàn Kiếm, dọc phố Lê Thái Tổ.

Sau khi kết thúc trưng bày, các hạng mục sẽ được tháo dỡ, khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm được hoàn trả nguyên trạng.