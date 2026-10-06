Tổng thống Panama và Phu nhân xem tranh 'Vinh quy bái tổ', tìm hiểu về trầm hương 80kg ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Chuyến tham quan diễn ra sáng 6/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero và phu nhân Maricel Cohen De Mulino theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tại ngôi trường đại học đầu tiên của Việt Nam, trong tiết trời mùa Thu của Hà Nội, Tổng thống José Raúl Mulino Quintero và Phu nhân đã nghe giới thiệu về lịch sử, kiến trúc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Đoàn chiêm ngưỡng các công trình kiến trúc cổ, dừng chân tại Khuê Văn Các, vườn bia tiến sĩ, Điện Đại Thành… (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Văn Miếu – Quốc Tử Giám là nơi lưu giữ những dấu ấn về văn hóa, lịch sử của Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến. Nơi đây là điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tổng thống Panama quan tâm đến những giá trị lịch sử, văn hóa, mỹ thuật của Di sản tư liệu thế giới - 82 tấm bia Tiến sĩ. Tổng thống đánh giá cao truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, trọng nhân tài của dân tộc Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Ông dừng chân khá lâu để chiêm ngưỡng và tìm hiểu về bức tranh gỗ “Vinh quy bái tổ”. Bức tranh tái hiện sinh động hành trình khoa bảng, từ thuở nhỏ học với thầy đồ, đến lúc lều chõng đi thi Hương rồi trẩy kinh thi Hội, thi Đình, ghi danh bảng vàng và được vua ban ân tứ trở về làng trong lễ vinh quy. Bức tranh được đặt tại nhà Tiền đường, nhà Thái Học. Đây là tác phẩm độc bản. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Triển lãm “Sắc tâm” đang diễn ra ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám hiện đang giới thiệu đa dạng các tác phẩm và sản phẩm độc đáo từ trầm hương, Tổng thống và phu nhân tìm hiểu về trầm tốc bông nặng 80kg. Trầm tốc bông là cây rất quý hiếm, tỏa hương thơm, có giá trị về tâm linh và phong thủy. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tổng thống ghi sổ lưu bút tại đây. Chuyến thăm giúp Tổng thống và Phu nhân hiểu thêm về nền giáo dục khoa cử, cách thức học tập, việc tuyển chọn nhân tài dưới các triều đại phong kiến của Việt Nam. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Tổng thống và phu nhân đã đánh một hồi trống Sấm trong quần thể Văn Miếu. (Ảnh: Nguyễn Hồng)

Hiện nay, khu di tích này trở thành điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan. Đây còn là nơi tổ chức các hoạt động tôn vinh truyền thống tôn sư trọng đạo, thể hiện tinh thần hiếu học của học sinh, sinh viên khắp mọi miền đất nước… Nhiều chính khách, lãnh đạo nước ngoài đã chọn đây là một trong những địa điểm tham quan khi đến Hà Nội. (Ảnh: Nguyễn Hồng)