Người Việt đang thay đổi cách du lịch Trung Quốc

Đại lộ Thương Nhĩ nằm ở thành phố Đại Lý (tỉnh Vân Nam, Trung Quốc) từng gây "sốt" mạng xã hội nhờ sở hữu góc nhìn thẳng ra biển và núi. Ảnh: Douyin.

Dữ liệu đặt vé máy bay và lưu trú trên nền tảng Traveloka giai đoạn tháng 1-8 cho thấy người Việt đang có sự thay đổi điểm đến khi du lịch Trung Quốc. Theo đó, bên cạnh các thành phố quen thuộc như Thượng Hải, Bắc Kinh hay Quảng Châu, du khách bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các điểm đến tại Vân Nam và Tây Tạng.

Lệ Giang là một trong những điểm đến tăng hạng đáng chú ý nhất. Thành phố thuộc tỉnh Vân Nam này đứng đầu danh sách các thành phố Trung Quốc được khách Việt đặt nhiều nhất, tăng 11 bậc so với cùng kỳ năm trước. Nơi đây nổi tiếng khu phố cổ được UNESCO công nhận là Di sản Thế giới và văn hóa của người Nạp Tây.

Đại Lý cũng tăng 9 bậc. Cùng với Lệ Giang, điểm đến này cho thấy sức hút ngày càng lớn của khu vực Vân Nam đối với du khách Việt.

Tại Tây Tạng, Lhasa tăng 17 bậc, lên vị trí thứ 18 trong danh sách các điểm đến Trung Quốc được khách Việt đặt nhiều nhất. Đây là nơi có Cung điện Potala cùng nhiều tu viện Phật giáo Tây Tạng có lịch sử hàng thế kỷ.

Trong khi đó, những thành phố quen thuộc vẫn giữ vị trí cao trong lựa chọn của khách Việt. Thâm Quyến đứng thứ 3 trong danh sách lựa chọn của khách Việt, còn Hàng Châu đứng thứ 5.

Khách Việt mặc trang phục truyền thống của người dân tại Lệ Giang, Trung Quốc. Ảnh: Quỳnh Trang.

Trên phạm vi Đông Nam Á, Thượng Hải, Quảng Châu, Bắc Kinh và Thâm Quyến vẫn là 4 thành phố được đặt nhiều nhất, nhưng các điểm đến mới nổi đang chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tổng số giao dịch.

Thanh Đảo là một trong những trường hợp nổi bật, bên cạnh Côn Minh, Trùng Khánh và Cáp Nhĩ Tân - những thành phố cũng ghi nhận mức tăng hạng đáng chú ý.

Theo Traveloka, xu hướng này tương đồng với sự nổi lên của nhóm “thành phố hạng nhất mới” tại Trung Quốc. Trong số 15 thành phố thuộc nhóm này theo Chỉ số Sức hấp dẫn Thành phố năm 2025 của Yicai Media Group có Thành Đô, Trùng Khánh, Hàng Châu, Thanh Đảo, Tây An và Vũ Hán.

“Trung Quốc không còn chỉ gắn với một hành trình duy nhất đối với du khách Đông Nam Á. Những cửa ngõ quen thuộc vẫn giữ vai trò quan trọng, nhưng du khách tại mỗi thị trường đang thể hiện sự quan tâm đến những nhóm điểm đến khác nhau”, ông Alex Jung, Giám đốc Marketing Traveloka, chia sẻ.

Khách Việt ghi lại khung cảnh đường phố Trung Quốc cuối năm 2025. Ảnh: Việt Linh.

Trong 6 tháng đầu năm, 22,914 triệu lượt khách nước ngoài nhập cảnh vào Trung Quốc. 10 thị trường khách quốc tế lớn nhất theo thứ tự gồm: Hàn Quốc, Nga, Malaysia, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Mỹ, Nhật Bản, Mông Cổ và Australia. Nhóm này chiếm 62% tổng lượng khách quốc tế đến Trung Quốc.

Ở chiều ngược lại, Trung Quốc tiếp tục là thị trường gửi khách lớn nhất tại Việt Nam sau 9 tháng năm 2026. Theo số liệu Cục Thống kê công bố sáng 3/10, lượng khách Trung Quốc đến Việt Nam giai đoạn trên đạt 3,9 triệu lượt (chiếm 22,4%), tiếp sau là du khách Hàn Quốc với 3 triệu lượt (chiếm 17,3%).