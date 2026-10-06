Hơn 2.000 người trình diễn màn đại Xòe tại Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò 2026

Chiều 6/10, UBND tỉnh Lào Cai tổ chức họp báo thông tin về Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026. Đây là sự kiện văn hóa, du lịch quy mô cấp tỉnh, hướng tới kỷ niệm 5 năm Nghệ thuật Xòe Thái được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Điểm nhấn của lễ hội là màn đại Xòe với sự tham gia của 2.026 người.

Theo thông tin tại họp báo, lễ khai mạc với chủ đề “Tinh hoa Xòe Thái - Sắc màu Tây Bắc” diễn ra lúc 19h30 ngày 16/10 tại Sân vận động phường Nghĩa Lộ. Sau đêm khai mạc, chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch và trải nghiệm sẽ tiếp tục đến ngày 21/10 tại phường Nghĩa Lộ và các địa phương lân cận.

Điểm nhấn của lễ hội là màn đại Xòe với sự tham gia của 2.026 người. Con số này gắn với năm tổ chức sự kiện, đồng thời tạo nên không gian trình diễn cộng đồng quy mô lớn tại Sân vận động Nghĩa Lộ.

Không chỉ thưởng thức nghệ thuật Xòe, du khách đến Mường Lò dịp này còn có thể trải nghiệm nhiều hoạt động đặc trưng của vùng Tây Bắc như sống cùng bản Thái, đi giữa mùa vàng, thưởng trà Shan tuyết, khám phá nông nghiệp và hòa mình vào các lễ hội bản địa.

Trong văn hóa Thái, vòng Xòe là không gian cộng đồng, nơi mọi người cùng nắm tay nhau, không phân biệt tuổi tác hay vị trí. Khi tiếng trống, tiếng chiêng vang lên, vòng Xòe mở rộng cũng là lúc niềm vui, sự gắn kết và lòng hiếu khách được lan tỏa.

Cùng thời gian diễn ra lễ hội, Hội chợ Du lịch Tây Bắc và khu quảng bá sản phẩm OCOP được tổ chức tại Quảng trường Golden Field.

Đây là không gian để du khách tìm hiểu sản vật, nông sản, hàng thủ công và các sản phẩm đặc trưng của từng địa phương; đồng thời tạo cơ hội để các cơ sở sản xuất, hợp tác xã, hộ kinh doanh quảng bá sản phẩm, tiếp cận khách hàng và tìm kiếm các kết nối mới.

Với chuỗi hoạt động kéo dài một tuần, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 được định hướng lấy di sản Xòe Thái làm trung tâm, đồng thời gắn di sản với cộng đồng và không gian sinh kế.

Qua đó, lễ hội góp phần bảo tồn, lan tỏa các giá trị văn hóa truyền thống, đồng thời tạo thêm sức hút cho du lịch Mường Lò và khu vực Tây Bắc.

Tại Kỳ họp lần thứ 16 (tháng 12/2021) của Ủy ban Liên Chính phủ Công ước 2003 của UNESCO đã chính thức ghi danh “Nghệ thuật Xòe Thái” của Việt Nam vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.