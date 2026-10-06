[Video] Hà Nội trình diễn pháo hoa mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10

"Mùa hè năm nay trôi qua thật nhanh. Những ngày các con được nghỉ học cũng là khoảng thời gian cả gia đình có nhiều bữa cơm bên nhau hơn. Buổi trưa, ba bố con thường ăn uống đơn giản vì mẹ vẫn đi làm. Đến chiều tan sở, mình lại ghé chợ, lựa vài món tươi ngon, có món bố thích, có món các con yêu thích rồi về vào bếp".