[Video] Hà Nội trình diễn pháo hoa mừng 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10
Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội cho biết thành phố sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, nghệ thuật quy mô lớn tại nhiều không gian di sản trên địa bàn.
Điểm nhấn đặc biệt của dịp lễ là màn trình diễn pháo hoa kéo dài 15 phút, bắt đầu từ 21 giờ ngày 10/10 tại hai địa điểm quen thuộc. Trận địa thứ nhất đặt trước khu vực Bưu điện Hà Nội, sử dụng 350 giàn pháo kết hợp tầm cao, tầm thấp và nghệ thuật hỏa thuật trên mặt Hồ Gươm. Trận địa thứ hai bố trí trên mặt nước Hồ Tây với quy mô hoành tráng gồm 900 giàn pháo tầm cao, tầm thấp, hỏa thuật cùng màn pháo nổ nước độc đáo hòa quyện trong không gian âm nhạc sống động.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-ha-noi-trinh-dien-phao-hoa-mung-72-nam-ngay-giai-phong-thu-do-1010-post993254.html