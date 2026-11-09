Đại Đình - vùng quê đổi mới
Phát huy tiềm năng, lợi thế sẵn có, cấp ủy, chính quyền xã Đại Đình đã chủ động đổi mới tư duy lãnh đạo, điều hành, linh hoạt tháo gỡ điểm nghẽn, tạo dựng môi trường thuận lợi để phát huy tối đa nội lực. Đồng hành cùng bộ máy quản lý, người dân trong xã đã nhạy bén chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển kinh tế vườn, cây dược liệu và du lịch mang đậm bản sắc. Khi ý Đảng hợp lòng dân, cùng tinh thần dám nghĩ, dám làm đã và đang biến những tiềm năng của địa phương thành nguồn lực phát triển, từng bước khẳng định vị thế một vùng quê đổi mới.
Nguồn Phú Thọ: https://baophutho.vn/dai-dinh-vung-que-doi-moi-264030.htm