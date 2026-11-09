Đại Đình - vùng quê đổi mới

Lễ hội Tây Thiên diễn ra trang nghiêm và rực rỡ sắc màu tại Khu di tích quốc gia đặc biệt Tây Thiên (xã Đại Đình). Nhân dân và du khách thập phương nô nức tham gia đoàn rước kiệu, dâng hương tưởng niệm Quốc mẫu Tây Thiên, góp phần gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xã Đại Đình chú trọng đầu tư, hoàn thiện cơ sở dịch vụ du lịch đồng bộ. Đây là bước đi chiến lược giúp địa phương phát huy tiềm năng vùng đệm Tam Đảo, kết nối không gian tâm linh - sinh thái bền vững.

Hệ thống y tế cơ sở ngày càng đồng bộ, hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho người dân.

Mô hình nuôi dúi má đào tại thôn Trại Mới mang lại hiệu quả kinh tế cao, mở hướng giúp người dân vươn lên làm giàu.

Nhiều hộ mạnh dạn đưa cây ba kích vào trồng, mang lại nguồn thu ổn định.

Phong trào thể dục, thể thao trên địa bàn ngày càng phát triển.

Hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Xã khuyến khích phát triển thương mại, dịch vụ, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống người dân.