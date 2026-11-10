Doanh thu công nghiệp công nghệ số Việt Nam đạt hơn 250 tỷ USD

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN), doanh thu ngành công nghiệp công nghệ số Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2026 ước đạt 254,6 tỷ USD, tăng 53% so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 212 tỷ USD, tăng 46,2%.

Trước đó, năm 2025, doanh thu toàn ngành đạt 215 tỷ USD, tăng 36% so với năm 2024. Kim ngạch xuất khẩu đạt 172 tỷ USD, tăng 30%.

Lĩnh vực công nghiệp công nghệ số đang bước vào giai đoạn tăng trưởng mạnh.

Kết quả được ghi nhận trong bối cảnh Việt Nam triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Sau gần hai năm thực hiện, hệ thống thể chế từng bước được hoàn thiện, nguồn lực đầu tư tăng cường và hạ tầng số tiếp tục phát triển.

Bộ KH&CN đã chủ trì xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 195 văn bản quy phạm pháp luật, đồng thời tham mưu, tổ chức đợt cao điểm 100 ngày tháo gỡ các điểm nghẽn về chuyển đổi số.

Bên cạnh tăng trưởng của ngành công nghiệp công nghệ số, các nền tảng số dùng chung và dịch vụ công trực tuyến tiếp tục được triển khai trong hoạt động quản lý nhà nước.

Đến ngày 30/9, đã có 37 trong tổng số 79 nền tảng số dùng chung quốc gia đang vận hành, 12 nền tảng khác trong giai đoạn thử nghiệm. Khung kiến trúc tổng thể quốc gia số cũng được ban hành, làm cơ sở để các bộ, ngành và địa phương xây dựng hệ thống thông tin có khả năng kết nối, tái sử dụng dữ liệu.

Cổng Dịch vụ công quốc gia hiện cung cấp 3.745 thủ tục trực tuyến, trong đó 2.361 thủ tục được thực hiện toàn trình. Đến tháng 10, cả nước đã cấp khoảng 36,16 triệu chứng thư chữ ký số, tăng 36,71% so với cuối năm 2025.

Một điểm đáng chú ý là việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động công vụ. Hai nền tảng AI do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ mô hình ngôn ngữ lớn (tiếng Việt) đang được cung cấp miễn phí trong giai đoạn thử nghiệm tại 24 bộ, cơ quan trung ương và 34 địa phương.

Các nền tảng này hỗ trợ cán bộ tra cứu pháp luật có dẫn chiếu, soạn thảo, tóm tắt, so sánh và rà soát văn bản. Tính đến ngày 2/11, khoảng 761.000 tài khoản đã được tạo.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, hoạt động nghiên cứu và đổi mới sáng tạo được định hướng giải quyết những vấn đề thực tiễn. Thủ tướng Chính phủ đã xác định 20 bài toán lớn, giao 10 bộ, ngành và cơ quan chủ trì, đồng thời phê duyệt Đề án tái cấu trúc các chương trình khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo quốc gia giai đoạn 2026-2035.

Đến ngày 3/11, có 18 nhiệm vụ công nghệ chiến lược được phê duyệt. Đây là một phần trong quá trình chuyển hướng hoạt động khoa học và công nghệ sang chú trọng sản phẩm đầu ra, gắn nghiên cứu với nhu cầu thực tế.