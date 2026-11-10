Festival Tôm Cà Mau 2026: Quảng bá tiềm năng, kết nối thị trường

Cà Mau có đường bờ biển dài khoảng 310 km, hệ thống sông ngòi, kênh rạch chằng chịt cùng hệ sinh thái rừng ngập mặn và các vùng sinh thái mặn, lợ, ngọt đan xen. Đây là điều kiện thuận lợi để địa phương phát triển đa dạng mô hình nuôi tôm, từ quảng canh cải tiến, tôm - rừng, tôm - lúa đến thâm canh, siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao.

Nhiều lợi thế để phát triển ngành tôm

Ông Phạm Văn Mười, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau, cho biết: “Toàn tỉnh hiện có trên 424.000 ha nuôi trồng thuỷ sản, trong đó diện tích nuôi tôm khoảng 418.000 ha. Riêng mô hình tôm - rừng và tôm - lúa, mỗi mô hình có diện tích gần 90.000 ha. Đây là những mô hình sản xuất đặc trưng, vừa tạo ra sản phẩm chất lượng, vừa góp phần bảo vệ hệ sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu và đáp ứng xu hướng tiêu dùng xanh”.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh (bìa trái), tham quan mô hình nuôi tôm siêu thâm canh của hộ ông Trần Tấn Nhã, ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ.

10 tháng đầu năm, sản lượng thuỷ sản toàn tỉnh ước đạt 1.094.560 tấn, tăng 6,4% so với cùng kỳ; riêng sản lượng tôm đạt khoảng 512.860 tấn, tăng 8,5%. Diện tích nuôi tôm siêu thâm canh khoảng 11.500 ha, thâm canh 22.000 ha và quảng canh cải tiến khoảng 384.500 ha.

Không chỉ có quy mô sản xuất lớn, ngành tôm Cà Mau còn sở hữu lợi thế từ sự đa dạng về mô hình nuôi và chất lượng sản phẩm. Nhiều vùng nuôi đã được chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế, tạo điều kiện phát triển tôm sinh thái, tôm hữu cơ có giá trị cao. Đây cũng là nền tảng để địa phương tiếp tục chuyển dịch ngành tôm theo hướng xanh, tuần hoàn và bền vững.

Tại Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026, ngành Nông nghiệp sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động chuyên ngành, giới thiệu thành tựu, tiềm năng và định hướng phát triển ngành tôm. Điểm nhấn là không gian trưng bày, triển lãm dự kiến có khoảng 150 gian hàng, giới thiệu các sản phẩm tôm thương phẩm, tôm giống, sản phẩm chế biến, thuỷ sản đặc trưng cùng công nghệ phục vụ nuôi trồng, bảo quản và chế biến.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 2 từ trái sang), khảo sát mô hình nuôi tôm của hộ ông Nguyễn Văn Mót, xã Phú Tân.

Các mô hình nuôi tôm - rừng, tôm - lúa, nuôi sinh thái, hữu cơ, thâm canh và siêu thâm canh ứng dụng công nghệ cao cũng được giới thiệu đến khách tham quan. Qua đó, người dân, doanh nghiệp và đối tác có dịp tìm hiểu rõ hơn về quy trình sản xuất, giải pháp quản lý môi trường, kiểm soát dịch bệnh cũng như ứng dụng khoa học - công nghệ trong ngành tôm.

Bên cạnh hoạt động trưng bày, ngành Nông nghiệp còn tổ chức các chuyến tham quan, khảo sát thực tế vùng nuôi, cơ sở sản xuất giống và chế biến thuỷ sản. Đây là dịp để các đại biểu, doanh nghiệp, nhà đầu tư trực tiếp tìm hiểu năng lực sản xuất, công nghệ và cơ hội hợp tác tại địa phương.

Các doanh nghiệp thuỷ sản tiêu biểu như Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú, CAMIMEX Group, CASES, Seanamico cùng nhiều cơ sở sản xuất, chế biến, xuất khẩu, hợp tác xã và chủ thể OCOP được vận động tham gia quảng bá sản phẩm. Không gian Festival vì thế không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sản phẩm đặc trưng mà còn hướng đến kết nối giao thương, mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đưa sản phẩm tôm Cà Mau đến gần hơn với thị trường

Theo ông Phạm Văn Mười, năng lực chế biến là một trong những lợi thế quan trọng của ngành tôm Cà Mau. Hiện tỉnh có 89 nhà máy chế biến thuỷ sản xuất khẩu, tổng công suất thiết kế trên 500.000 tấn/năm. Các doanh nghiệp ngày càng đầu tư thiết bị, dây chuyền hiện đại, đẩy mạnh chế biến sâu, đa dạng hoá sản phẩm và kiểm soát chặt chẽ chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc. Nhiều đơn vị áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế như ASC, BAP, BRC, ISO, đáp ứng yêu cầu của những thị trường xuất khẩu lớn như Mỹ, EU, Nhật Bản, Hàn Quốc. Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu thuỷ sản của tỉnh đạt khoảng 2,5 tỷ USD.

Tôm giống chất lượng là một trong những yếu tố quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất và phát triển ngành tôm Cà Mau bền vững.

Từ những kết quả đó, Festival được kỳ vọng sẽ tạo thêm cơ hội để doanh nghiệp giới thiệu năng lực, quảng bá thương hiệu, tìm kiếm đối tác và tiếp cận các thị trường mới.

Một trong những vấn đề được ngành Nông nghiệp quan tâm là tăng cường liên kết giữa người nuôi, hợp tác xã và doanh nghiệp, qua đó xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Đến nay, toàn tỉnh đã hình thành 48 chuỗi liên kết giữa doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ nuôi, với diện tích khoảng 38.169 ha, thu hút gần 8.000 hộ tham gia. Các doanh nghiệp như Minh Phú, Năm Căn, Camimex, Tài Kim Anh, Tôm Miền Nam cùng nhiều đơn vị khác đã tham gia xây dựng vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ. Nhiều mô hình áp dụng các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế như ASC, BAP, hữu cơ, Naturland, EU Organic..., góp phần nâng cao chất lượng và khả năng truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Thu hoạch tôm nuôi tại Cà Mau.

Theo ông Phạm Văn Mười, thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ tập trung tham mưu, phối hợp củng cố và mở rộng các mối liên kết theo hướng thực chất, gắn sản xuất với hợp đồng thu mua, chế biến và tiêu thụ. Trong đó, ưu tiên phát triển vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, có khả năng truy xuất nguồn gốc; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư công nghệ hiện đại, đẩy mạnh chế biến sâu, nâng cao giá trị gia tăng cho sản phẩm.

Festival Tôm Cà Mau lần thứ II năm 2026 không chỉ là dịp quảng bá tiềm năng, thế mạnh và những thành tựu của ngành tôm mà còn mở ra cơ hội kết nối, hợp tác giữa người nuôi, doanh nghiệp và các đối tác trong, ngoài nước. Qua đó, góp phần mở rộng thị trường, nâng cao giá trị sản phẩm, từng bước khẳng định thương hiệu tôm Cà Mau trên thị trường quốc tế, hướng đến phát triển ngành tôm xanh, bền vững và vươn ra thị trường quốc tế./.