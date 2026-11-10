Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/11: USD trong nước giữ xu hướng đi ngang, thị trường thế giới biến động nhẹ

USD trong nước giữ xu hướng đi ngang, thị trường thế giới biến động nhẹ. (Ảnh minh hoạ)

Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.610 USD/VND, điều chỉnh giảm nhẹ 5 đồng so với phiên trước. Tại các ngân hàng thương mại, giá USD tiếp tục diễn biến ổn định sau các phiên hạ nhiệt cuối tuần, trong khi các đồng tiền như EUR, GBP và JPY dao động không quá lớn quanh vùng giá tham chiếu. Chênh lệch mua vào - bán ra của các đồng tiền tại hệ thống ngân hàng tiếp tục được duy trì ở mức an toàn, phản ánh thanh khoản ngoại tệ tương đối dồi dào và ổn định.

Tại Vietcombank, giá USD niêm yết ở mức 25.290 VND/USD mua vào tiền mặt, 25.320 VND/USD mua chuyển khoản và 25.700 VND/USD bán ra, giảm khoảng 80 đồng so với phiên cuối tuần trước. Đồng EUR tại ngân hàng này được giao dịch ở mức 27.769,76 VND/EUR mua vào và 29.235,17 VND/EUR bán ra. Đồng GBP ghi nhận giá mua vào 33.287,92 VND/GBP và bán ra 34.702,62 VND/GBP. Với đồng JPY, giá mua vào niêm yết ở 155,47 VND/JPY và bán ra ở 166,18 VND/JPY.

Tại ACB, giá USD giao dịch quanh ngưỡng 25.300 VND/USD mua vào và 25.695 VND/USD bán ra. Đồng EUR tại nhà băng này ghi nhận mức mua vào 27.970 VND/EUR và bán ra 29.222 VND/EUR, trong khi JPY niêm yết chiều mua vào 157,83 VND/JPY và bán ra 165,69 VND/JPY.

Tại Nam Á Bank, tỷ giá USD được công bố ở mức 25.350 VND/USD mua vào và 25.703 VND/USD bán ra. Đồng EUR niêm yết ở chiều mua vào 27.950 VND/EUR và bán ra 28.935 VND/EUR. Tỷ giá GBP duy trì ở mức 33.345 VND/GBP mua vào và 34.699 VND/GBP bán ra.

Tại VietinBank, giá USD niêm yết ở ngưỡng 25.180 VND/USD mua vào và 25.720 VND/USD bán ra. Đồng EUR tại đây niêm yết mua vào ở mức 27.795 VND/EUR và bán ra 29.515 VND/EUR. Tỷ giá JPY tại VietinBank dao động quanh mốc 156,20 VND/JPY mua vào và 167,70 VND/JPY bán ra.

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Investing.com, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động của đồng bạc xanh so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt dao động quanh mốc 101,69 đến 101,87 điểm, giảm nhẹ 0,34% so với phiên liền trước. Cặp tỷ giá EUR/USD duy trì quanh mốc 1,1224 USD đổi 1 EUR, cho thấy xu hướng hồi phục nhẹ của đồng tiền chung châu Âu. Cùng thời điểm, tỷ giá GBP/USD dao động sát ngưỡng 1,3015 USD đổi 1 GBP, trong khi cặp USD/JPY điều chỉnh quanh vùng 152,80 JPY đổi 1 USD trong bối cảnh lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ hạ nhiệt nhẹ.

Nhìn chung, thị trường ngoại hối đang bước vào giai đoạn tái cân bằng khi áp lực từ chỉ số DXY quốc tế tạm thời chậm lại. Trong nước, nhờ sự điều hành linh hoạt tỷ giá trung tâm của Ngân hàng Nhà nước cùng nguồn cung ngoại tệ dồi dào từ kiều hối và cán cân thương mại thặng dư, tỷ giá USD/VND cũng như các ngoại tệ mạnh khác được dự báo sẽ tiếp tục diễn biến thận trọng, biến động trong biên độ cho phép mà không xuất hiện các biến động quá lớn trong ngắn hạn.