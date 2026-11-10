Giáo viên biệt phái có được hưởng phụ cấp thâm niên?

Trong thời gian biệt phái, tôi vẫn tham gia giảng dạy và sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ theo yêu cầu của nhà trường. Thời gian biệt phái, tôi giữ ngạch lương giáo viên, không được hưởng phụ cấp công vụ và được hưởng phụ cấp ưu đãi. Xin hỏi, tôi có được bảo lưu việc hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo không? – Nguyễn Công Quyền (congquyen***@gmail.com).

* Trả lời: Chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 77/2021/NĐ-CP ngày 1/8/2021 của Chính phủ. Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, bao gồm:

Nhà giáo gồm viên chức chuyên ngành giáo dục, đào tạo (mang mã số có các ký tự đầu là V.07) và viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp (mang mã số có các ký tự đầu là V.09) thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động (bao gồm nguồn thu từ ngân sách nhà nước cấp và các nguồn thu sự nghiệp theo quy định của pháp luật).

Nhà giáo thuộc danh sách trả lương được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, đang giảng dạy, hướng dẫn thực hành, thí nghiệm tại các tàu huấn luyện, xưởng trường, trạm, trại, trung tâm thực hành, phòng thí nghiệm, phòng bộ môn của cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cơ sở giáo dục đại học công lập.

Các đối tượng không thuộc quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này mà giữ mã số có các ký tự đầu là V.07 và V.09 không thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo.

Trường hợp nhà giáo được cử biệt phái như trong thư bạn viết và trong thời gian biệt phái vẫn thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục tại nhà trường theo phân công của cơ quan có thẩm quyền, thì nhà giáo đó vẫn thuộc đối tượng được tính hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo quy định.

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