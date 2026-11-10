Tỷ giá ngoại tệ ngày 10/11: USD vượt 25.700 đồng, GBP vượt 34.700 đồng, CHF trên 31.600 đồng

Theo bảng tỷ giá niêm yết của Vietcombank, đồng USD có giá mua tiền mặt 25.290 đồng, mua chuyển khoản 25.320 đồng và bán ra 25.700 đồng. Mức giá này tiếp tục đưa USD vào nhóm ngoại tệ có giá trị niêm yết cao trên thị trường.

Đối với đồng euro (EUR), ngân hàng niêm yết giá mua tiền mặt 27.769,76 đồng, mua chuyển khoản 28.050,27 đồng và bán ra 29.235,17 đồng. Bảng Anh (GBP) có giá mua tiền mặt 33.287,92 đồng, mua chuyển khoản 33.624,16 đồng và bán ra 34.702,62 đồng.

Franc Thụy Sĩ (CHF) cũng duy trì mặt bằng giá cao, với giá mua tiền mặt 30.405 đồng, mua chuyển khoản 30.712,12 đồng và bán ra 31.697,18 đồng. Trong khi đó, đô la Australia (AUD) được niêm yết ở mức 17.103,81 đồng mua tiền mặt, 17.276,57 đồng mua chuyển khoản và 17.830,70 đồng bán ra.

Một số ngoại tệ khác cũng ghi nhận mức giá đáng chú ý. Đô la Singapore (SGD) có giá bán 20.266,46 đồng; đô la Canada (CAD) ở mức 18.395,16 đồng; nhân dân tệ Trung Quốc (CNY) đạt 3.883,49 đồng; đô la Hong Kong (HKD) được bán ra ở mức 3.315,56 đồng.

Ở nhóm ngoại tệ châu Á, yen Nhật (JPY) có giá mua tiền mặt 155,47 đồng, mua chuyển khoản 157,04 đồng và bán ra 166,18 đồng. Baht Thái Lan (THB) lần lượt được niêm yết ở mức 670,98 đồng, 745,53 đồng và 777,18 đồng.

Đối với các ngoại tệ khác, dinar Kuwait (KWD) có giá bán cao nhất trong bảng, đạt 86.287,31 đồng; ringgit Malaysia (MYR) ở mức 6.357,96 đồng; riyal Saudi Arabia (SAR) đạt 7.048,53 đồng. Krone Na Uy (NOK) được bán ra 2.757,68 đồng, krona Thụy Điển (SEK) ở mức 2.644,67 đồng và rúp Nga (RUB) đạt 326,98 đồng.