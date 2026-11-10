Chứng khoán Mỹ: Chỉ số S&P 500 bật tăng, cổ phiếu của Nvidia sụt giảm mạnh

Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh mẽ trong phiên 9/11 khi giá dầu giảm giúp xoa dịu những lo ngại về lạm phát, nhờ đó hỗ trợ chỉ số S&P 500 bật tăng trở lại sau tuần sụt giảm mạnh nhất kể từ tháng 4/2025.

Chốt phiên, chỉ số S&P 500 tăng 173,08 điểm (2,35%), lên 7.549,94 điểm, chỉ số Dow Jones tăng 1.104,02 điểm (2,15%), lên 52.389,75 điểm và chỉ số Nasdaq Composite tăng 673,71 điểm (2,74%), lên 25.253,14 điểm.

Thị trường vẫn duy trì đà tăng ngay cả khi giá cổ phiếu của Nvidia, công ty có giá trị vốn hóa lớn thứ hai thế giới, sụt giảm 4,2%, đóng cửa ở mức thấp nhất kể từ ngày 7/4.

Các nhà đầu tư đặt dấu hỏi về tương lai của CEO Jensen Huang tại nhà sản xuất chip AI này, sau khi công ty mở cuộc điều tra nội bộ về việc liệu ông có trở thành mục tiêu của một nỗ lực tình báo từ nước ngoài hay không.

Trong tuần trước, thị trường chứng khoán đã lao dốc sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ tại Mỹ, làm dấy lên lo ngại rằng các quy định mới có thể tác động tiêu cực đến sự bền vững của làn sóng đầu tư vào AI. Theo giới phân tích, câu chuyện về AI sẽ không biến mất, khi công nghệ này đã có một sức sống riêng của mình.

Một yếu tố khác hỗ trợ thị trường là sự sụt giảm mạnh của giá dầu thô, giúp giảm bớt lo ngại về áp lực giá cả, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết khả năng nước này tiến hành các đợt không kích mới nhằm vào Iran là “rất thấp” nếu các cuộc đàm phán tiến triển.

Mặc dù giá dầu đã hạ nhiệt, khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách tháng 12 tới vẫn ở mức trên 80%, theo công cụ FedWatch của công ty tài chính CME, do báo cáo việc làm khả quan trong tháng 10/2026 đã tạo dư địa để ngân hàng trung ương tiếp tục lộ trình tăng lãi suất.

Các số liệu về lạm phát sẽ là tâm điểm chú ý trong tuần này khi Bộ Lao động Mỹ dự kiến công bố báo cáo về chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2026 vào ngày 10/11 và chỉ số giá sản xuất vào ngày 13/11.

Tại Việt Nam, kết thúc phiên 9/11, chỉ số VN-Index giảm 11,04 điểm (0,64%) xuống 1.714,32 điểm, còn chỉ số HNX-Index giảm 1,49 điểm (0,58%) xuống 255,24 điểm./.