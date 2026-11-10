BLACKPINK và BIGBANG không 'cứu' nổi YG Entertainment

YG Entertainment vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2026 với nhiều con số đáng chú ý. Dù doanh thu được thúc đẩy nhờ các chuyến lưu diễn quy mô lớn của nghệ sĩ, lợi nhuận hoạt động của công ty vẫn giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu do chi phí tổ chức tour diễn và các khoản phí liên quan.

Theo thông báo ngày 9/11, YG Entertainment ghi nhận doanh thu hợp nhất trong quý III/2026 đạt 156,7 tỷ won (khoảng 2.900 tỷ đồng). Con số này giảm 9,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận hoạt động đạt 13,5 tỷ won (khoảng 255 tỷ đồng), giảm tới 56,8%. Trong khi đó, lợi nhuận ròng chỉ đạt 6,4 tỷ won (khoảng 120 tỷ đồng), tương ứng mức sụt giảm 73,8%.

Đáng chú ý, nếu so sánh với quý II/2026, tình hình kinh doanh của YG lại có dấu hiệu khởi sắc. Cả doanh thu và lợi nhuận hoạt động đều tăng 22,7% so với quý trước. Sự cải thiện này chủ yếu đến từ doanh thu biểu diễn và hoạt động bán hàng hóa lưu niệm (MD) trong các chuyến lưu diễn quy mô lớn của dàn nghệ sĩ trực thuộc công ty.

Tuy nhiên, lợi nhuận hoạt động vẫn chịu áp lực đáng kể từ chi phí tổ chức. Theo phân tích của doanh nghiệp, hiệu ứng nền so sánh cao từ hoạt động lưu diễn của BLACKPINK cùng các nghệ sĩ khác, bên cạnh chi phí vận hành tour diễn thế giới của BIGBANG và phí phân phối, đã ảnh hưởng trực tiếp đến biên lợi nhuận.

Nói cách khác, dù những chuyến lưu diễn lớn giúp YG tạo ra nguồn doanh thu đáng kể, chi phí để vận hành các hoạt động này cũng khiến khoản lợi nhuận thực tế bị thu hẹp. Đây là một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận hoạt động của công ty giảm mạnh so với cùng kỳ.

Ở chiều ngược lại, các nghệ sĩ trẻ của YG vẫn đang duy trì hoạt động tương đối tích cực. BABYMONSTER hiện triển khai chuyến lưu diễn thế giới thứ hai mang tên CHUM, với kế hoạch tổ chức tổng cộng 31 đêm diễn tại 18 thành phố thuộc 5 châu lục. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong quá trình mở rộng thị trường quốc tế của nhóm.

Trong khi đó, TREASURE cũng vừa khép lại thành công tour fan concert với 22 đêm diễn tại 10 thành phố, được tổ chức sau khi phát hành mini album thứ tư NEW WAVE. Ngày 2/11, nhóm tiếp tục trở lại đường đua âm nhạc với đĩa đơn kỹ thuật số SHOCK, đánh dấu việc tái khởi động các hoạt động quảng bá.

Trước tình hình kinh doanh còn nhiều biến động, YG Entertainment cho biết sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh từ đội hình nghệ sĩ hiện tại, đồng thời đẩy nhanh kế hoạch ra mắt những nghệ sĩ và thương hiệu giải trí mới (IP) nhằm duy trì đà tăng trưởng trong tương lai.

Kết quả quý III/2026 cho thấy YG đang đứng trước một bài toán không đơn giản: những chuyến lưu diễn quy mô lớn có thể tạo ra nguồn thu đáng kể, nhưng việc kiểm soát chi phí và chuyển hóa doanh thu thành lợi nhuận mới là yếu tố quyết định hiệu quả kinh doanh. Trong bối cảnh BLACKPINK, BIGBANG cùng các nhóm nhạc trẻ tiếp tục đóng vai trò quan trọng, chiến lược phát triển đội hình nghệ sĩ mới sẽ là một trong những yếu tố đáng chú ý đối với chặng đường tiếp theo của công ty.