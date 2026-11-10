Dự báo lãi suất huy động giảm thêm về cuối năm

Trong tháng 10, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã bơm mới hơn 96,5 nghìn tỷ đồng qua kênh OMO, giảm 44% so với tháng 9. Đây cũng là mức bơm mới theo tháng thấp nhất kể từ tháng 10/2024 với kỳ hạn 7 - 91 ngày và lãi suất 4,5%.

Trong khi đó, lượng OMO đáo hạn đạt hơn 123,8 nghìn tỷ đồng. Như vậy, NHNN đã hút ròng với quy mô 27,3 nghìn tỷ đồng trong tháng 10, đánh dấu tháng thứ hai liên tiếp hút ròng. Lượng OMO lưu hành trong hệ thống theo đó về mức 123,2 nghìn tỷ đồng, giảm 18% so với cuối tháng 9.

Sau giai đoạn biến động mạnh đầu tháng, lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn qua đêm nhìn chung duy trì tương đối ổn định quanh mức 3% – 4,7%, trước khi bật tăng lên 5,75% trong phiên cuối tháng, chủ yếu do nhu cầu cân đối thanh khoản và chốt số liệu cuối kỳ.

Trước diễn biến này, NHNN đã tăng cường hỗ trợ thanh khoản khi bơm gần 30 nghìn tỷ đồng trong phiên 30/10, giúp lãi suất qua đêm hạ nhiệt về mức 4,3% vào phiên đầu tháng 11.

Đối với các kỳ hạn 1 tuần - 1 tháng, lãi suất ở thời điểm cuối tháng 10 dao động trong khoảng 5,3% - 5,35% (giảm 0,95 – 1,35 điểm % so với cuối tháng 9). Trong khi lãi suất kỳ hạn 6 tháng kết tháng ở mức 7,8%.

Ảnh: MBS Research

Tại thị trường 1, mặt bằng lãi suất huy động ghi nhận xu hướng hạ nhiệt trong tháng 10. Trong số 16 ngân hàng được MBS Research theo dõi, có 11 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất từ 0,1-0,7 điểm % ở các kỳ hạn 6 - 24 tháng.

MBS Research tính toán rằng đến cuối tháng 10, trung bình lãi suất kỳ hạn 12 tháng của các NHTM đã giảm 0,11 điểm % so với cuối tháng 9, song vẫn cao hơn 2,55 điểm % so với đầu năm.

Mặc dù có sự điều chỉnh giảm trong tháng, nhóm phân tích đánh giá mặt bằng lãi suất huy động vẫn duy trì ở mức tương đối cao, tiếp tục hỗ trợ tăng trưởng huy động vốn của hệ thống ngân hàng.

Tính đến ngày 26/10, huy động vốn toàn hệ thống tăng 1,74% so với cuối tháng 9, cao hơn mức tăng 0,95% của tín dụng. Đây cũng là tháng thứ tư liên tiếp tăng trưởng huy động vốn vượt tăng trưởng tín dụng. Chênh lệch giữa tăng trưởng tín dụng và huy động tiếp tục thu hẹp, với mức tăng lũy kế từ đầu năm lần lượt đạt 11,94% và 11,7%.

MBS Research dự báo lãi suất huy động có thể tiếp tục điều chỉnh giảm thêm 0,2-0,3 điểm % từ nay đến cuối năm 2026.