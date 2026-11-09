Tổng thống Mỹ Donald Trump dự đoán Ukraine 'sẽ có diện mạo khác' sau khi xung đột chấm dứt

Mỹ đang nỗ lực giải quyết xung đột Nga-Ukraine. (Nguồn: Facebook)

Trả lời phỏng vấn chương trình 60 Minutes của đài CBS News, ông Trump bày tỏ tin tưởng Washington đang tiến gần tới một thỏa thuận chấm dứt xung đột, nói rõ: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ đạt được thỏa thuận và điều đó sẽ xảy ra. Ukraine cuối cùng sẽ có một hình dạng hơi khác”.

Nhà lãnh đạo Mỹ cho rằng, căng thẳng giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đang khiến tiến trình đàm phán trở nên phức tạp. Ông khẳng định xung đột sẽ sớm kết thúc và cho rằng điều đó chỉ có thể xảy ra nhờ vai trò của mình.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Putin có đang kéo dài đàm phán hay không, ông Trump bác bỏ nhận định này và khẳng định, chưa có nhà lãnh đạo Mỹ nào cứng rắn với Nga hơn ông. Ông dẫn chứng các biện pháp trừng phạt và thương mại mà Washington đã áp dụng đối với Moscow.

Ông Trump cũng bảo vệ quyết định cho phép xuất khẩu dầu mỏ Nga, bất chấp những chỉ trích cho rằng động thái này làm giảm sức ép đối với Moscow. Về viện trợ quân sự cho Ukraine, Tổng thống Mỹ cho biết, Washington vẫn cung cấp vũ khí, song các nước châu Âu phải mua với giá đầy đủ từ Mỹ.

Liên quan thông tin Ukraine bị hạn chế quyền truy cập hệ thống vệ tinh Starlink của tỷ phú Elon Musk, ông Trump nói không rõ ai là người quyết định ngắt dịch vụ, nhưng cho biết hệ thống đã được khôi phục. Ông cũng khẳng định chưa thấy bằng chứng cho thấy tốc độ truy cập Starlink bị cố tình làm chậm.