Để người lao động trở lại thị trường việc làm

Bảo hiểm thất nghiệp giúp hỗ trợ về tài chính cho người lao động trong thời gian tìm công việc mới.

Sau 11 năm làm việc tại Công ty Hasol Electronics Việt Nam, chị Nguyễn Thị Quyên, ở xã Phúc Thuận, quyết định nghỉ việc vì lý do cá nhân. Không còn nguồn thu nhập ổn định, chị đến Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp. Với mức hưởng 4,3 triệu đồng/tháng trong thời gian 6 tháng, khoản hỗ trợ giúp chị có thêm điều kiện trang trải cuộc sống, đồng thời dành thời gian tìm kiếm công việc mới phù hợp hơn.

Điều chị Quyên cũng như nhiều người lao động quan tâm không chỉ là khoản trợ cấp được hưởng mà còn là cơ hội tìm được việc làm mới. Theo lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên, riêng trong tháng 10, Trung tâm trình ký ban hành quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 790 người, tiếp nhận 3.606 lượt thông báo tìm kiếm việc làm. Công tác tiếp nhận, giải quyết hồ sơ được thực hiện công khai, minh bạch, bảo đảm đúng quy định và kịp thời.

Thực tế cho thấy, thị trường lao động trên địa bàn vẫn tồn tại sự chênh lệch giữa nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp và khả năng đáp ứng của người tìm việc. Trước yêu cầu đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh đã đa dạng hóa hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm; tăng cường phối hợp với doanh nghiệp, địa phương và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Trong 9 tháng năm 2026, Trung tâm thu thập thông tin tuyển sinh, tuyển dụng của 1.491 đơn vị, doanh nghiệp, với tổng nhu cầu 43.800 chỉ tiêu. Có 33.867 lượt người được tư vấn về việc làm, đào tạo nghề và chính sách lao động; 4.431 người được giới thiệu việc làm, trong đó 1.442 người được kết nối việc làm thành công.

Các hoạt động kết nối cung - cầu trao cơ hội việc làm cho hàng nghìn lao động.

Các hình thức kết nối được mở rộng, từ phiên giao dịch việc làm lưu động tại địa phương đến giao dịch trực tuyến, livestream tư vấn chính sách trên mạng xã hội. Đáng chú ý, Tuần cao điểm kết nối cung - cầu lao động tỉnh Thái Nguyên thu hút hơn 60 lượt đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia trực tiếp và hơn 100 đơn vị tham gia trực tuyến, với tổng nhu cầu trên 40.000 chỉ tiêu tuyển dụng, tuyển sinh. Khoảng 6.000 lượt người lao động, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động; trên 90% số người tham gia được tư vấn, giới thiệu việc làm, định hướng nghề nghiệp và cung cấp thông tin thị trường lao động. Qua đó, người lao động có thêm cơ hội tiếp cận doanh nghiệp, tìm hiểu yêu cầu tuyển dụng và lựa chọn hướng đi phù hợp với năng lực, nguyện vọng.

Ông Nguyễn Đắc Tuyền, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thái Nguyên, cho biết: Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục tăng cường khảo sát, thu thập và cập nhật thông tin thị trường lao động; đa dạng hóa các hoạt động giao dịch việc làm; nâng cao chất lượng tư vấn, giới thiệu việc làm gắn với đào tạo, nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động. Đồng thời, đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác hiệu quả các nền tảng trực tuyến trong công tác tư vấn, giới thiệu việc làm; nâng cao chất lượng giải quyết hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp, tạo thêm cơ hội để người lao động sớm tìm được việc làm phù hợp.

Bảo hiểm thất nghiệp chỉ thực sự ý nghĩa khi khoản trợ cấp không dừng lại ở việc giúp người lao động vượt qua khó khăn trước mắt mà còn trở thành điểm tựa để họ học nghề, tìm việc và ổn định cuộc sống. Gắn thực hiện chính sách với kết nối cung - cầu, nâng cao kỹ năng nghề và phát triển nguồn nhân lực chính là hướng đi thiết thực, góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của Thái Nguyên trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, thu hút đầu tư.