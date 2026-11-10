Lâm Đồng dồn toàn lực tháo gỡ điểm nghẽn, bứt phá kinh tế quý IV

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND tỉnh, toàn hệ thống chính trị đã chuyển từ phương thức điều hành chung sang bám sát cơ sở, cá thể hóa trách nhiệm người đứng đầu, quyết tâm tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn về dự án đầu tư, đầu tư công và tài sản công để tạo động lực bứt phá mạnh mẽ trong quý IV.

Nhìn lại chặng đường đã qua, kinh tế địa phương đã ghi nhận những chuyển biến tích cực nhờ sự vào cuộc chủ động của các cơ quan quản lý. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã tháo gỡ vướng mắc cho 237 trên tổng số 365 dự án ngoài ngân sách gặp khó khăn (đạt tỷ lệ gần 65%), trong đó có 50 dự án đã chính thức đi vào hoạt động với tổng nguồn vốn hơn 36.400 tỷ đồng và 38 dự án đang tái khởi động xây dựng.

Các cơ sở kinh doanh và thương mại dịch vụ tại địa phương tích cực đẩy mạnh hoạt động, góp phần thúc đẩy tiêu dùng và phát triển kinh tế những tháng cuối năm. (Ảnh: C.H)

Song song đó, công tác thu ngân sách nhà nước ghi nhận kết quả khả quan khi đạt 28.933 tỷ đồng (chạm mốc gần 89% dự toán Trung ương giao); việc xử lý cơ sở nhà, đất dôi dư đạt tỷ lệ gần 77%, đưa Lâm Đồng vươn lên nhóm dẫn đầu cả nước về hiệu quả quản lý tài sản công.

Tuy nhiên, áp lực trong những tháng cuối năm là không hề nhỏ khi GRDP 9 tháng và tháng 10 có khoảng hụt nhất định so với kịch bản, đòi hỏi quý IV phải bứt phá mức tăng trưởng khoảng 13,5% (trong đó tháng 11 phải đạt 12,43% và tháng 12 đạt 14,47%).

Để giải bài toán tăng trưởng này mà không đánh đổi các tiêu chuẩn phát triển bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Văn Mười đã quán triệt tinh thần điều hành "rõ việc, rõ người, rõ thời hạn, rõ kết quả". Điểm nhấn trong chiến lược điều hành thời gian qua là lãnh đạo tỉnh cùng các tổ công tác chuyên trách đã làm việc xuyên suốt ngày nghỉ cuối tuần, trực tiếp xuống cơ sở để tháo gỡ vướng mắc ngay tại chỗ cho các chủ đầu tư và địa phương.

Đặc biệt, các ngành kinh tế chủ lực của tỉnh đã kích hoạt tối đa các dư địa tăng trưởng. Ngành công nghiệp - xây dựng đặt mục tiêu tăng trưởng trên 21,5% trong quý IV thông qua việc hỗ trợ nâng công suất nhà máy điện phân nhôm và tháo gỡ vướng mắc khoáng sản.

Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 tại Đà Lạt thu hút đông đảo người dân và du khách. (Ảnh: C.H)

Lĩnh vực dịch vụ - du lịch kỳ vọng bứt phá 19,55% nhờ chuỗi sự kiện tầm cỡ như Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI và Lễ hội nhạc Jazz Việt Nam 2026 nhằm hướng tới mốc đón 25 triệu lượt khách. Trong khi đó, ngành nông nghiệp tiếp tục đóng vai trò "bệ đỡ" vững chắc với tốc độ tăng trưởng dự kiến trên 5,25%, tập trung đẩy mạnh chế biến cà phê và mở rộng mã số vùng trồng đáp ứng tiêu chuẩn xuất khẩu khắt khe (như EUDR).

Sự chủ động, kỷ cương và đổi mới trong phương thức quản trị không chỉ giúp Lâm Đồng vượt qua áp lực ngắn hạn, mà còn tạo nền tảng vững chắc để tối ưu hóa nguồn lực tài nguyên, thúc đẩy kinh tế xanh và phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.