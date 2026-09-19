Đánh thức trách nhiệm mỗi người về cây xanh Hà Nội

Các đại biểu nghe giới thiệu về cây xanh Hà Nội qua nhiều tư liệu ảnh quý.

Triển khai Chương trình hành động chung giữa Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Vùng Île-de-France giai đoạn 2026-2030, chiều tối 19/9, tại biệt thự số 49 phố Trần Hưng Đạo (phường Cửa Nam, Hà Nội), Ủy ban nhân dân phường Cửa Nam tổ chức khai mạc triển lãm “Cây xanh Hà Nội - một di sản sống”.

Hà Nội có hệ thống cây xanh phong phú đa dạng, từ những hàng cây trồng dọc các tuyến phố, hệ thống cây cổ thụ, những cây gắn với những di tích lịch sử-văn hóa nổi tiếng...

Không chỉ là những hàng cây, những cây cổ thụ nổi tiếng, cây xanh gắn bó với đời sống văn hóa, sinh hoạt của con người hằng ngày. Cây xanh được xem như một di sản của Thủ đô.

Những năm qua, Hà Nội đã chú trọng phát triển hệ thống cây xanh với mục tiêu xây dựng thành phố “xanh-văn hiến-văn minh-hiện đại”. Nhưng trước sức ép từ phát triển đô thị, cũng có những lúc cây xanh chưa được quan tâm đúng mức.

Các đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm.

47 tác phẩm nhiếp ảnh được giới thiệu tại triển lãm đã “kể” những câu chuyện về cây xanh Hà Nội ở bốn góc độ khác nhau. Phần cây xanh và quy hoạch đô thị là những hình ảnh về hệ thống cây xanh ở các tuyến phố như Trần Hưng Đạo, Lý Nam Đế, hay ở Vườn Bách thảo khi việc trồng cây được quy hoạch một cách bài bản cách đây khoảng một thế kỷ.

Tiếp đó là câu chuyện về cây cối và tín ngưỡng, với những hình ảnh xưa và nay về cây cổ thụ của Hà Nội gắn với những di tích lịch sử-văn hóa. Trong đó, có những hình ảnh về cây xanh ở các di tích: Văn Miếu, đình Cổ Vũ, đền Quán Thánh... cách đây 100 năm trong sự đối chứng với hình ảnh của thời hiện đại. Cây cối và cư dân nói về sự gắn bó giữa người dân thành phố với cây xanh trong cuộc sống hằng ngày.

Phần cuối cùng là sự mong manh của những di sản xanh khi có những cây cổ thụ mất đi theo năm tháng. Khi chúng mất đi, người dân cũng mất đi những ký ức về cây xanh đó, điển hình như câu chuyện về gốc đa cổ thụ nổi tiếng ở đền Cổ Loa nay đã không còn.

Những câu chuyện xưa-nay về cây xanh bằng nhiếp ảnh được hai giám tuyển: Clara Guislain và Emmanuel Cerise lựa chọn không chỉ cho khách tham quan thấy được lịch sử hình thành, ý nghĩa của cây xanh với Hà Nội mà còn đánh thức trách nhiệm của mỗi người trong bảo vệ, phát huy giá trị di sản xanh của thành phố.

Phát biểu tại khai mạc triển lãm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu đánh giá cao quá trình và kết quả hợp tác giữa thành phố Hà Nội và Vùng thủ đô Île-de-France của Pháp. Kết quả của sự hợp tác đó thể hiện trên nhiều lĩnh vực, trong đó có chính biệt thự số 49, phố Trần Hưng Đạo, nơi diễn ra triển lãm. Đây là công trình đã được Hà Nội và các đối tác Pháp phối hợp trùng tu và đưa vào khai thác phục vụ các hoạt động văn hóa của Thủ đô.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu bày tỏ mong muốn thông qua những hoạt động gắn với bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị di sản xanh, các chuyên gia, nhà nghiên cứu và cộng đồng cùng chia sẻ kinh nghiệm, đóng góp các ý tưởng để gìn giữ và phát huy tốt hơn các giá trị kiến trúc, cảnh quan và cây xanh của Thủ đô.

Triển lãm “Cây xanh Hà Nội - một di sản sống” là hoạt động khởi đầu cho một chương trình hợp tác lớn hơn giữa Hà Nội và Vùng thủ đô Île-de-France, với đầu mối thực hiện trực tiếp là phường Cửa Nam mang tên Mùa văn hóa/Di sản cây xanh Hà Nội.

Trong giai đoạn từ nay đến đầu năm 2027, chương trình còn có các hoạt động khác như: Triển lãm Sống cùng dòng sông/Tuyến đường sinh thái bờ sông Hồng nói về hệ động thực vật ven sông Hồng và mối liên kết với đời sống cư dân; chuỗi các buổi tọa đàm khoa học về cây xanh trong đô thị; tham quan các khu vườn trên địa bàn Hà Nội cùng một số workshop, triển lãm khác.