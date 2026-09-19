Từ sân Mizuho, châu Á hòa chung một nhịp đập trong đêm khai mạc ASIAD 20

Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành tại lễ khai mạc. Ảnh: Hiển Trần

Nếu như tại ASIAD 19, sân vận động Olympic Hàng Châu, Trung Quốc gây ấn tượng ngay từ bên ngoài với kiến trúc “Hoa Sen lớn” lộng lẫy thì sân Mizuho, nơi diễn ra Lễ khai mạc ASIAD 20, lại mang một vẻ ngoài có phần khiêm nhường hơn.

Nhưng khi bước qua những cánh cửa dẫn vào khán đài, một không gian hoàn toàn khác mở ra. Hai tầng khán đài bao quanh sân đấu tạo cảm giác rộng lớn, hiện đại.

Đặc biệt, hệ mái vòm mềm mại lấy cảm hứng từ những đám mây trôi trên bầu trời vừa tạo nên nét lãng mạn cho công trình, vừa mang đến cảm giác thoáng đãng cho hàng vạn khán giả có mặt trong đêm khai mạc.

Trong không gian ấy, “Harmonic heart beat” – “Nhịp đập trái tim hòa điệu” – trở thành sợi chỉ đỏ xuyên suốt chương trình. Hình ảnh trái tim đại diện cho các vận động viên và khán giả cùng hòa làm một; những đường cong, màu sắc và nhịp chuyển động tượng trưng cho tiếng reo hò, những xúc cảm lan tỏa và cộng hưởng khắp sân vận động.

Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh và các thành viên Đoàn Thể thao Việt Nam diễu hành tại Đại hội. Ảnh: Hiển Trần

Sau những nghi thức mở đầu, màn diễu hành của các đoàn thể thao nhanh chóng đưa bầu không khí tại Mizuho trở nên sôi động. Khác với nhiều kỳ Đại hội, phần diễu hành được Ban tổ chức bố trí khá sớm trong chương trình. Các vận động viên sau khi hoàn thành phần diễu hành được bố trí chỗ ngồi ngay trên khán đài để tiếp tục theo dõi Lễ khai mạc, hạn chế việc phải chờ đợi kéo dài.

Theo kịch bản, phần diễu hành kéo dài khoảng 45 phút với sự hiện diện của các đoàn đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ châu Á.

Giữa những sắc màu của thể thao châu lục, lá cờ đỏ sao vàng xuất hiện đầy tự hào trên sân Mizuho. Đoàn Thể thao Việt Nam tham gia diễu hành với 42 thành viên, do Trưởng đoàn Nguyễn Hồng Minh dẫn đầu. Các vận động viên tham gia lễ diễu hành đến từ các đội tuyển rowing, wushu, thể dục và cầu mây.

Đi đầu Đoàn Thể thao Việt Nam, mang Quốc kỳ là cầu thủ Đinh Quang Kiệt của U23 Việt Nam và vận động viên bóng chuyền Lê Thanh Thúy. Hai vận động viên đều sở hữu chiều cao nổi bật, với Đinh Quang Kiệt cao 1,95m và Lê Thanh Thúy cao 1,80m, tạo nên hình ảnh ấn tượng khi lá cờ Tổ quốc tiến vào sân vận động.

Nước chủ nhà đã mang đến lễ khai mạc chương trình nghệ thuật đậm chất truyền thống văn hoá Nhật Bản. Ảnh: Quốc Việt

Sau những nghi thức trang trọng, sân Mizuho trở thành một không gian nghệ thuật khổng lồ. Ngay từ phần mở đầu, tiếng nhịp tim vang lên giữa khoảng lặng rồi dần đánh thức cả sân vận động.

Tiếng violin của nghệ sĩ Taro Hakase hòa cùng ánh sáng, laser, âm nhạc; 240 nghệ sĩ cộng đồng đến từ Nagoya và các địa phương của Aichi như lời chào của nước chủ nhà gửi tới những vị khách của châu Á.

Sân khấu chính mang hình một trái tim lớn, biểu tượng trực tiếp cho chủ đề của đêm khai mạc. Hệ thống ánh sáng 360 độ bao phủ không gian, kết hợp màn hình LED và các hiệu ứng thị giác khiến “trái tim” ở giữa Mizuho liên tục biến đổi theo từng lớp câu chuyện.

Từ nhịp đập ấy, nước chủ nhà đưa khán giả bước vào hành trình khám phá Nhật Bản và vùng đất Aichi-Nagoya. Những biểu tượng quen thuộc như Lâu đài Nagoya, vườn thú Higashiyama, gốm Tokoname... lần lượt được gợi nhắc, tạo nên cuộc gặp gỡ giữa những giá trị đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ với hơi thở của một Nhật Bản hiện đại.

Một trong những điểm nhấn là nghệ thuật Kabuki. Cha con các nghệ sĩ Nakamura Kankuro, Kantaro và Chozaburo xuất hiện trong điệu múa sư tử Renjishi, đưa loại hình sân khấu truyền thống của Nhật Bản vào không gian của một sự kiện thể thao hiện đại.

Ngọn đuốc bừng sáng đánh dấu thời khắc các cuộc tranh tài chính thức bắt đầu. Ảnh: Quốc Việt

Nakamura Shichinosuke xuất hiện trên xe kéo, hòa vào màn trình diễn cùng các nghệ sĩ geisha. Những lớp văn hóa truyền thống tiếp tục được kết nối với ngôn ngữ công nghệ và các hình tượng hiện đại.

Trong không gian ấy, 90 vũ công của lễ hội đường phố Domatsuri cùng chuyển động quanh hình ảnh Lâu đài Nagoya, trên nền âm nhạc của Taro Hakase, khiến câu chuyện về vùng đất chủ nhà hiện lên vừa gần gũi, vừa giàu sức sống.

Nhưng Aichi-Nagoya không chỉ kể câu chuyện của quá khứ.

Một phần quan trọng của chương trình dành để tôn vinh truyền thống chế tạo – monozukuri – vốn được xem là một dấu ấn đặc trưng của vùng đất này. Từ những con rối cơ khí karakuri, kỹ nghệ chế tác đồng hồ đến nền công nghiệp hiện đại, ánh sáng và máy móc được sử dụng để tái hiện hành trình phát triển, đồng thời mở ra hình dung về tương lai.

Kịch bản của Ban tổ chức xác định đây là màn trình diễn kết hợp ánh sáng và máy móc, nhìn lại lịch sử chế tạo của Aichi-Nagoya và hướng tới tương lai.

Truyền thống và hiện đại, con người và công nghệ, quá khứ và tương lai cứ thế đan xen. Đó cũng là cách nước chủ nhà dẫn dắt câu chuyện đến một trong những khoảnh khắc được chờ đợi nhất của đêm khai mạc: hành trình của ngọn lửa ASIAD.

Từ những ngọn lửa được thắp lên gắn với Tokyo, Hiroshima rồi hội tụ tại Lâu đài Nagoya, ngọn lửa Đại hội đã được trao truyền qua các địa phương trước khi trở về sân Mizuho. Theo kịch bản chính thức, sáu người rước đuốc sẽ tiếp sức đưa ngọn lửa đi qua sân vận động trước nghi thức thắp đài lửa ASIAD 20.

Và khi đài lửa bừng sáng, “Harmonic heart beat” cũng đi tới lớp ý nghĩa trọn vẹn nhất: những trái tim khác biệt có thể cùng chung một nhịp đập.

Không cần tìm kiếm sự choáng ngợp bằng quy mô, đêm khai mạc tại Mizuho kể câu chuyện theo một cách rất Nhật Bản: trân trọng truyền thống nhưng hướng tới tương lai, giản dị nhưng chỉn chu, tiết chế mà vẫn giàu cảm xúc.

Từ khoảnh khắc ngọn lửa ASIAD 20 bừng sáng trên sân Mizuho, những ngày tranh tài sôi động nhất của thể thao châu lục cũng chính thức mở ra. Ở đó sẽ có những cuộc đua quyết liệt vì huy chương, những giới hạn được phá vỡ và cả những giọt nước mắt của chiến thắng lẫn thất bại.

Nhưng trên tất cả, trong 16 ngày của Đại hội, hàng nghìn vận động viên đến từ khắp châu Á sẽ cùng gặp nhau bằng ngôn ngữ chung của thể thao, để tinh thần hữu nghị, đoàn kết và khát vọng vươn lên tiếp tục lan tỏa từ Aichi-Nagoya.