Ấn tượng Lễ khai mạc ASIAD 2026: Thanh Thuý, Quang Kiệt dẫn đầu đoàn Việt Nam

Lễ khai mạc ASIAD 2026 diễn ra lúc 16h 19/9 (giờ Việt Nam) tại sân vận động Paloma Mizuho ở Nagoya, tỉnh Aichi (Nhật Bản). (Ảnh: Reuters)

Các thành viên của một nhóm võ thuật truyền thống biểu diễn trong chương trình trước giờ khai mạc Đại hội. (Ảnh: Reuters)

Nhóm nhạc nam Nhật Bản INI biểu diễn trong chương trình trước giờ khai mạc. (Ảnh: Reuters)

Nhật hoàng Naruhito, Hoàng hậu Masako, Thái tử Fumihito Akishino, Thái tử phi Kiko, Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA) Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani và Chủ tịch Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) Kirsty Coventry có mặt trên khán đài danh dự trong lễ khai mạc. (Ảnh: Reuters)

Các thành viên của Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản rước quốc kỳ vào sân trong lễ khai mạc. (Ảnh: Reuters)

Nghệ sĩ violin Taro Hakase biểu diễn trong lễ khai mạc. (Ảnh: Reuters)

Nữ diễn viên Keiko Toda trình bày quốc ca Nhật Bản trong lễ khai mạc. (Ảnh: Reuters)

Các vận động viên nước chủ nhà Nhật Bản trong lễ diễu hành. (Ảnh: Reuters)

Các vận động viên Việt Nam trong lễ diễu hành. (Ảnh: Reuters)

Thống đốc tỉnh Aichi, ông Hideaki Omura, phát biểu trong lễ khai mạc. (Ảnh: Reuters)

Lá cờ của Hội đồng Olympic châu Á (OCA) được kéo lên cùng quốc kỳ nước chủ nhà trong lễ khai mạc. (Ảnh: Reuters)

Chủ tịch Hội đồng Olympic châu Á (OCA), ông Sheikh Joaan bin Hamad Al Thani, phát biểu trong lễ khai mạc. (Ảnh: Reuters)

Hai nghệ sĩ Kabuki Nakamura Kantaro III và Nakamura Chozaburo II xuất hiện trong trang phục truyền thống, kết hợp âm nhạc, vũ điệu và đạo cụ đặc trưng. (Ảnh: Reuters)

Các tiết mục bám sát chủ đề “Harmonic Heart Beat”, nhấn mạnh tinh thần gắn kết giữa con người, công nghệ và các quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp châu Á. (Ảnh: Reuters)

Linh vật của Đại hội xuất hiện. (Ảnh: Reuters)

Vận động viên Akari Fujinami của Nhật Bản rước đuốc trong lễ khai mạc. (Ảnh: Reuters)

Ngọn đuốc được các vận động viên Nhật Bản chuyền qua nhiều chặng trước khi tiến vào sân Paloma Mizuho, hướng tới nghi thức thắp sáng đài lửa ASIAD 2026. (Ảnh: Reuters)