Cô gái Hà Nội 23 tuổi nghỉ việc văn phòng, dành 8 tháng sống từ núi tới đảo

Nghỉ việc để đi từ Bắc vào Nam

Cuối năm 2025, sau 2 năm ấp ủ dự định, Tiên nghỉ việc văn phòng tại công ty truyền thông và sản xuất quảng cáo ở Hà Nội, quyết tâm trải nghiệm cuộc sống ở những vùng đất mới. Tiên xác định sẽ vừa đi du lịch vừa làm việc.

"Nếu chờ tới khi có một khoản kinh phí lớn thì có lẽ mình không có cơ hội để đi dài ngày, tự do khám phá vẻ đẹp đất nước nữa", Thủy Tiên chia sẻ.

Qua mạng xã hội, Tiên tìm kiếm thông tin tuyển dụng của các cơ sở lưu trú ở vùng du lịch. Đây là cách cô có thể vừa làm việc tích lũy kinh nghiệm, kiếm thu nhập, vừa được hỗ trợ chỗ ăn, ở và có thời gian tiếp xúc, tìm hiểu kỹ cuộc sống người dân địa phương.

Ngày 31/12/2025, cô gái Hà Nội đặt chân tới Lô Lô Chải (xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang). Đây vốn là điểm đến Tiên không dự định ở lâu dài vì khoảng cách quá xa xôi. Tuy nhiên, ở "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025" có nhiều cơ hội công việc tốt, phù hợp với chuyên môn của Tiên.

Ngày cuối cùng của năm 2025, Tiên đặt chân tới Lô Lô Chải, bắt đầu hành trình 4 tháng sống và làm việc

Tiên ứng tuyển làm quản lý một homestay trong bản, phụ trách đón khách, pha chế, phục vụ. Những ngày đầu, Tiên chưa thể làm quen với cuộc sống nơi đây. Có những đêm nhiệt độ xuống khoảng 2 độ C, chân tay cô lạnh đến bỏng rát, tím tái; điện nước thiếu thốn, hàng quán ít và đóng cửa sớm.

"Nhưng càng ở lâu, mình càng không muốn rời đi", Tiên kể.

Những ngày vắng khách, cô đi bộ quanh làng, trò chuyện và tìm hiểu nếp sống, phong tục của bà con địa phương. Một gia đình sống cạnh homestay nơi Tiên làm việc quý cô như con cháu trong nhà, thường xuyên mời sang ăn cơm.

Cùng với kiến trúc nhà truyền thống, đồng bào Lô Lô còn giữ được những nét văn hóa đặc trưng riêng như trang phục, nghề truyền thống (thêu, làm mộc...) tới các lễ hội truyền thống (lễ cúng thần rừng, lễ mừng lúa mới, lễ mừng nhà mới)... Trong hơn 4 tháng ở đây, Tiên có dịp tìm hiểu, tham gia nhiều phong tục của người Lô Lô trong bản.

"Mình nhớ nhất là lần tham gia đón tết Thanh minh với bà con đồng bào. Người dân trong làng cùng đến giúp gia chủ sửa sang phần mộ gia tiên. Mỗi gia đình mang theo lợn, gà để làm lễ. Sau đó, mọi người chế biến đơn giản rồi trải bạt ngồi ăn uống cùng nhau.

Mọi người có gì góp đấy, không cầu kỳ nhưng gắn bó, đoàn kết. Dù hôm đó trời rất nắng nhưng ai cũng vui vẻ. Lúc ấy mình mới hiểu, một vùng đất đẹp không chỉ nằm ở cảnh vật, mà còn nằm trong những câu chuyện của người đang sống ở đó. Những điều như vậy nếu chỉ đến du lịch vài ngày có lẽ mình sẽ không bao giờ nhìn thấy", Tiên kể.

Có lúc rơi vào bế tắc

Khi mùa cao điểm du lịch ở Lô Lô Chải kết thúc, Tiên tiếp tục di chuyển về phía Nam. Ban đầu, Tiên dự kiến sẽ dừng chân 3 tháng ở Vĩnh Hy (Khánh Hòa). Tuy nhiên, không tìm được công việc thuận lợi như dự định, Tiên chỉ ở Vĩnh Hy khoảng 3 tuần rồi quyết định rời đi.

Cũng trong thời gian này, cô gặp sự cố ngã xe khi đi xe máy một mình lúc trời mưa, nhập nhoạng tối. Sau cú ngã, Tiên phải băng bó cả hai tay và hai chân trong hơn 2 tuần. Điện thoại và máy quay bị rơi, va đập mạnh nên hỏng nặng. Tiên phải dành khoản tiền dự trù cho chuyến đi để sửa chữa, mua thiết bị mới.

"Khoảng thời gian đó, có lúc mình rơi vào trạng thái tiêu cực, bế tắc, cảm thấy không còn gì. May mắn, từ xa, bạn bè, gia đình động viên mình tiếp tục tìm kiếm cơ hội công việc để có động lực hơn", Tiên kể.

Thời điểm này, Lý Sơn (Quảng Ngãi) bước vào mùa du lịch và có nhiều công việc tuyển người. Tiên quay ngược lại hơn 500km, tranh thủ lang thang khám phá các làng chài ven biển từ Khánh Hòa ra Quảng Ngãi rồi lên tàu tới đảo.

Cô gái 23 tuổi dành hơn 2 tháng sống và làm việc tại Lý Sơn. Công việc của Tiên gồm hỗ trợ chủ homestay dọn dẹp, phục vụ quán ăn và thu ngân. Đổi lại, Tiên có chỗ ở và một phần hỗ trợ sinh hoạt, đồng thời có cơ hội tiếp xúc sâu hơn với cuộc sống trên đảo.

Tiên kể, công việc trên đảo khá vất vả, có những ngày cô làm việc tay chân từ sớm tới khuya. Thời tiết nắng nóng nhiều giờ ban ngày, hơi muối và sương biển khiến mái tóc của cô gái luôn trong tình trạng xơ cứng, "sờ vào như cầm búi rơm". Nhưng chính sự khác biệt ở vùng đất mới khiến khả năng thích nghi của Tiên tiến bộ thấy rõ.

Ở đảo, Tiên có thêm những người bạn mới

"Trước khi tới Lý Sơn, mình chỉ biết nơi này nổi tiếng với tỏi và biển xanh. Nhưng sau một thời gian sống cùng người dân, mình được trải nghiệm rất nhiều hoạt động văn hóa hấp dẫn như hội đua thuyền, tham gia đón tết Đoan ngọ cùng bà con, đi hái rau chân vịt, bắt nhum biển...

Nhịp sống trên đảo không vội vàng mà chậm rãi. Người dân thân thiện, mến khách, mức sống không quá cao. Thời gian ở đây, da mình rám nắng, tóc mình khô đi nhưng mình cảm thấy tâm trạng phấn chấn, cải thiện thấy rõ", Tiên tâm sự.

Chặng cuối của hành trình 8 tháng là những ngày khám phá miền Tây sông nước.

Không thống kê cụ thể tổng chi phí chuyến đi, nhưng Tiên cho biết số tiền thực tế cho hành trình thấp hơn nhiều so với một du khách thông thường. Cô vừa đi vừa làm, được hỗ trợ ăn ở và lựa chọn những hình thức trải nghiệm bình dân.

Để đảm bảo an toàn khi du lịch một mình, Tiên thường chọn nơi không quá vắng, xung quanh có hàng quán, cửa hàng tiện lợi hoặc dịch vụ giao hàng. Khi đi xe, cô ưu tiên đặt dịch vụ qua các ứng dụng hoặc đơn vị có thông tin rõ ràng thay vì nhận lời những người chủ động mời chào trên đường.

Ngoài ra, cô thường cố gắng trở về chỗ ở trước khoảng 21h-21h30, đặc biệt khi ở một địa phương xa lạ. Hành lý cũng được nữ du khách tối giản, ưu tiên những món đồ có thể sử dụng cho nhiều mục đích.

Một kinh nghiệm khác Tiên rút ra là không nên cập nhật vị trí theo thời gian thực quá thường xuyên. Thay vì đăng ảnh ngay nơi đang ở, cô thường rời khỏi địa điểm rồi mới chia sẻ, hạn chế để người lạ biết chính xác lịch trình của mình.

Những ngày rong ruổi khám phá miền Tây của nữ du khách

Sau hơn 8 tháng rong ruổi, Tiên nhận thấy mình cởi mở hơn, trưởng thành hơn, ít nóng giận và chủ động đối mặt với khó khăn. Những trải nghiệm trong hành trình cũng giúp Tiên tích lũy kiến thức, hỗ trợ tốt hơn cho công việc của cô.

Ảnh: NVCC